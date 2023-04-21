Журавель раскритиковал Джикию за перепалку с журналистом и встал на сторону коллеги

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель раскритиковал капитана «Спартака» Георгия Джикию, которому не понравился вопрос журналиста после поражения в кубковом матче от «Акрона» (1:2).

Журналист спросил игрока: «Вам не кажется, что «Спартак» деградирует?».

Джикия ответил, что не будет общаться с журналистами, если они будут говорить такие слова.

«Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

«Да, журналист выбрал достаточно сильное слово. Но оценочный окрас в дальнейшем разговоре подкреплялся фактурой – у «Спартака» одна победа в семи матчах. Так что тут никакого провокации или неуместности нет.

Напряжение тут исходит от Джикии. Он вполне мог бы так и сказать: «Я не вижу никакой деградации, вы неправильно видите ситуацию».

Но вместо этого капитан «Спартака» шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то. Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксе делают журналистов.

Вместо того, чтобы учить репортeров подбору слов, футболистам стоит поучиться управлять своими эмоциями», – написал Журавель в телеграме.