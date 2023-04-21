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    • Журавель раскритиковал Джикию за перепалку с журналистом и встал на сторону коллеги

    Журавель раскритиковал Джикию за перепалку с журналистом и встал на сторону коллеги

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель раскритиковал капитана «Спартака» Георгия Джикию, которому не понравился вопрос журналиста после поражения в кубковом матче от «Акрона» (1:2).

    • Журналист спросил игрока: «Вам не кажется, что «Спартак» деградирует?».
    • Джикия ответил, что не будет общаться с журналистами, если они будут говорить такие слова.
    • «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

    «Да, журналист выбрал достаточно сильное слово. Но оценочный окрас в дальнейшем разговоре подкреплялся фактурой – у «Спартака» одна победа в семи матчах. Так что тут никакого провокации или неуместности нет.

    Напряжение тут исходит от Джикии. Он вполне мог бы так и сказать: «Я не вижу никакой деградации, вы неправильно видите ситуацию».

    Но вместо этого капитан «Спартака» шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то. Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксе делают журналистов.

    Вместо того, чтобы учить репортeров подбору слов, футболистам стоит поучиться управлять своими эмоциями», – написал Журавель в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 08:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +827

      rac531 34 минуты назад

      Задавать вопрос шелоперам не деградируют ли они, бессмысленно.
      Непотребные выражения, полное отсутствие знаний о предмете репортажа (статьи), откровенное вранье, клевета, хамство, продажность - вот визитная карточка ЛЮБОГО ШЕЛКОПЕРА.
      ТО есть деградировали не отдельные шелкоперы, а ПРОФЕССИЯ в целом.
      ЖУРНАЛИСТИКИ в России НЕТ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2101

      ItalianFootball 37 минут назад

      Была непонятка у Джикии и журналиста. Латентного зачем спрашивать об этом ? Он какое отношение имеет к этому ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14429

      Алексей З 1 час назад

      Журавель это кто ?
      Дебил , который на ЧМ не футбол смотрел , а бегал по стадионам и свой фейс засвечивал.
      Его мнение кого интересует ?
      гыгыгы и всех кормящихся Газпромом.

      2
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      ...
      Рейтинг: +827

      rac531 > Алексей З 32 минуты назад

      Журавель к тому же персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией и любовник Черданцева)

      0
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      Рейтинг: +18084

      NewLife 1 час назад

      "Почему Спартак играет так невнятно? Это чье мнение ? Мое. Никому не интересно, следующий вопрос" - это разговор Журавеля с Муратом Якином, тренером Спартака.

      0
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      Рейтинг: +2419

      alefreddy 1 час назад

      команда деградирует что тут неправильного сказано

      1
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      Рейтинг: +396

      Romeo 123 2 часа назад

      Журналист задал правильный вопрос, факт на лицо если таким как жикия не нравится пусть с футболом завязывает

      3
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      ...
      Рейтинг: +827

      rac531 > Romeo 123 31 минуту назад

      Судя по орфографии явно ЕГЭшник)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +910

      эд100 2 часа назад

      какой вопрос, такой ответ. скажите спасибо, что направление не получили. сами провоцируют, потом плачутся.

      6
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      Рейтинг: +484

      Ниф-Ниф 2 часа назад

      Вопрос неверный. Правильно было спросить: "Вам не кажется, что «Спартак» бурно прогрессирует и особенно Вы, Георгий?"

      6
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      ...
      Рейтинг: +1175

      Таврида > Ниф-Ниф 2 часа назад

      Татары обиделись на известную поговорку "Незваный гость хуже татарина" и подали жалобу в Государственную Думу. В Госдуме обдумал это и постановили изменить поговорку на: "Незваный гость лучше татарина".

      2
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