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  • Журавель раскритиковал Джикию за перепалку с журналистом и встал на сторону коллеги

Журавель раскритиковал Джикию за перепалку с журналистом и встал на сторону коллеги

21 апреля 2023, 08:52
8

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель раскритиковал капитана «Спартака» Георгия Джикию, которому не понравился вопрос журналиста после поражения в кубковом матче от «Акрона» (1:2).

  • Журналист спросил игрока: «Вам не кажется, что «Спартак» деградирует?».
  • Джикия ответил, что не будет общаться с журналистами, если они будут говорить такие слова.
  • «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

«Да, журналист выбрал достаточно сильное слово. Но оценочный окрас в дальнейшем разговоре подкреплялся фактурой – у «Спартака» одна победа в семи матчах. Так что тут никакого провокации или неуместности нет.

Напряжение тут исходит от Джикии. Он вполне мог бы так и сказать: «Я не вижу никакой деградации, вы неправильно видите ситуацию».

Но вместо этого капитан «Спартака» шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то. Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксе делают журналистов.

Вместо того, чтобы учить репортeров подбору слов, футболистам стоит поучиться управлять своими эмоциями», – написал Журавель в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Кубок Спартак Акрон Спартак Джикия Георгий
Комментарии (8)
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Ниф-Ниф
1682056737
Вопрос неверный. Правильно было спросить: "Вам не кажется, что «Спартак» бурно прогрессирует и особенно Вы, Георгий?"
Ответить
эд100
1682057161
какой вопрос, такой ответ. скажите спасибо, что направление не получили. сами провоцируют, потом плачутся.
Ответить
Romeo 123
1682058394
Журналист задал правильный вопрос, факт на лицо если таким как жикия не нравится пусть с футболом завязывает
Ответить
alefreddy
1682061412
команда деградирует что тут неправильного сказано
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NewLife
1682061599
"Почему Спартак играет так невнятно? Это чье мнение ? Мое. Никому не интересно, следующий вопрос" - это разговор Журавеля с Муратом Якином, тренером Спартака.
Ответить
ItalianFootball
1682065082
Была непонятка у Джикии и журналиста. Латентного зачем спрашивать об этом ? Он какое отношение имеет к этому ?
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Эном айс
1682071579
Давид очкастый, (да ещё и Тимур).. Против Голиафа. Рекорды Гиннесса упёрлись в задницу.
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