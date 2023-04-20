Для победы в ЛЧ нужны бразильцы, испанцы и хорваты: «Реал» и «Милан» идеально подходят

В Лиге чемпионов-2022/23 осталось всего четыре участника.
В полуфиналах турнира «Реал» встретится с «Манчестер Сити», а «Милан» – с «Интером».
Давайте определим фаворитов, исходя из особенностей составов команд.
В ЛЧ есть три длительные серии – за победителей неизменно играют футболисты из Бразилии, Испании и Хорватии.
Бразильская серия длится с сезона-2005/06, испанская – с сезона-2010/11, хорватская – с сезона-2012/13.
Теперь смотрим на составы полуфиналистов:
- «Реал» идеально подходит для победы в ЛЧ (3 бразильца, 1 хорват, 7 испанцев)
- «Милан» идеально подходит для победы в ЛЧ (1 бразилец, 1 хорват, 1 испанец)
- «Манчестер Сити» не хватает хорвата (1 бразилец, 3 испанца)
- «Интеру» не хватает бразильца и испанца (1 хорват)
Источник: «Бомбардир»