Для победы в ЛЧ нужны бразильцы, испанцы и хорваты: «Реал» и «Милан» идеально подходят

В Лиге чемпионов-2022/23 осталось всего четыре участника.

В полуфиналах турнира «Реал» встретится с «Манчестер Сити», а «Милан» – с «Интером».

Давайте определим фаворитов, исходя из особенностей составов команд.

В ЛЧ есть три длительные серии – за победителей неизменно играют футболисты из Бразилии, Испании и Хорватии.

Бразильская серия длится с сезона-2005/06, испанская – с сезона-2010/11, хорватская – с сезона-2012/13.

Теперь смотрим на составы полуфиналистов: