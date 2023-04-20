Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Для победы в ЛЧ нужны бразильцы, испанцы и хорваты: «Реал» и «Милан» идеально подходят

    Для победы в ЛЧ нужны бразильцы, испанцы и хорваты: «Реал» и «Милан» идеально подходят

    В Лиге чемпионов-2022/23 осталось всего четыре участника.

    В полуфиналах турнира «Реал» встретится с «Манчестер Сити», а «Милан» – с «Интером».

    Давайте определим фаворитов, исходя из особенностей составов команд.

    В ЛЧ есть три длительные серии – за победителей неизменно играют футболисты из Бразилии, Испании и Хорватии.

    Бразильская серия длится с сезона-2005/06, испанская – с сезона-2010/11, хорватская – с сезона-2012/13.

    Теперь смотрим на составы полуфиналистов:

    • «Реал» идеально подходит для победы в ЛЧ (3 бразильца, 1 хорват, 7 испанцев)
    • «Милан» идеально подходит для победы в ЛЧ (1 бразилец, 1 хорват, 1 испанец)
    • «Манчестер Сити» не хватает хорвата (1 бразилец, 3 испанца)
    • «Интеру» не хватает бразильца и испанца (1 хорват)

    Новости по теме
    Гвардиола раскрыл секрет победы в Лиге чемпионов: нужно обыграть одну команду
    Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой руководства клуба 1
    Холанд повторил рекорд ван Нистелроя в ЛЧ 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      Alejandrrro 16 минут назад

      Для победы в ЛЧ нужен вратарь, без вратаря никто не выигрывал ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4629

      Бомбардиръ 1 час назад

      А ЦСКА брал кубок УЕФА с игроками из Бразилии и Хорватии...
      И если бы знали, то подписали бы какого-нибудь испанца и выиграли ЛЧ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 