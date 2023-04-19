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    «Спартак» пробил 5 пенальти в 3 последних матчах и реализовал только два

    «Спартак» проиграл «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала Fonbet Кубка России.

    На 23-й минуте пенальти не реализовал форвард «Спартака» Кейта Бальде. Он не забил с 11-метрового во втором матче подряд.

    Московский клуб пробил пять пенальти в трех последних матчах и реализовал лишь два удара.

    • «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16556

      Anton01011969 57 минут назад

      Абаскаль, как и игрочишки Спартака обосрались и продолжают обсираться!!! Идиоты!!! Зачем ходить на матчи этих дураков и тратить деньги? Лучше с женой и детишками в парк сходить и мороженно купить!!!!

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      Рейтинг: +2573

      serglider 1 час назад

      За одно подсчитайте сколько забито со штрафных, угловых, дальних ударов, головой и прострелов с флангов. И все будет выглядеть кисло...

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      Рейтинг: +33672

      oyabun 1 час назад

      Хотелось бы подсказать Абаскалю - всё время на тренировках посвяти, будь добр пробитию пенальти. Раз уж арбитры пока ставят их в нашу пользу. Хоть какой то может результат будет. Больше эти игроки всё рано ничего не умеют.

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      Рейтинг: +18275

      paracetamol 1 час назад

      Стыдуха, Абассаля под зад!

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      Рейтинг: +18072

      NewLife 1 час назад

      Позор игрокам и тренеру !

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      Рейтинг: +1828

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Спартак стал посмешищем. Гыгыгы

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