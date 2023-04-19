«Спартак» пробил 5 пенальти в 3 последних матчах и реализовал только два

«Спартак» проиграл «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала Fonbet Кубка России.

На 23-й минуте пенальти не реализовал форвард «Спартака» Кейта Бальде. Он не забил с 11-метрового во втором матче подряд.

Московский клуб пробил пять пенальти в трех последних матчах и реализовал лишь два удара.