«Спартак» пробил 5 пенальти в 3 последних матчах и реализовал только два

Абаскаль, как и игрочишки Спартака обосрались и продолжают обсираться!!! Идиоты!!! Зачем ходить на матчи этих дураков и тратить деньги? Лучше с женой и детишками в парк сходить и мороженно купить!!!!
«Спартак» проиграл «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала Fonbet Кубка России.
На 23-й минуте пенальти не реализовал форвард «Спартака» Кейта Бальде. Он не забил с 11-метрового во втором матче подряд.
Московский клуб пробил пять пенальти в трех последних матчах и реализовал лишь два удара.
- «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
- Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.