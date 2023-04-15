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    АПЛ. «Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 3 очков, «Тоттенхэм» дома проиграл «Борнмуту» (2:3)

    «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ победил дома «Лестер». Дубль у Эрлинга Холанда. У него теперь 32 гола в сезоне АПЛ.

    Манчестерцы отстают от лидирующего «Арсенала» на три очка.

    В другой встрече «Борнмут» на выезде вырвал победу над «Тоттенхэмом». Во всех трех голах гостей поучаствовал форвард Доминик Соланке.

    Англия. АПЛ. 31-й тур

    Манчестер Сити – Лестер – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Стоунз, 5; 2:0 – Холанд, 13; 3:0 – Холанд, 25.

    Тоттенхэм – Борнмут – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сон, 14; 1:1 – Винья, 38; 1:2 – Соланке, 51; 2:2 – Данжума, 88; 2:3 – Уаттара, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7778

      mihail200606 26 минут назад

      Холанд достанет арсенал...

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