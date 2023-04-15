«Енисей»: «В следующий раз встретим «Балтику» с оркестром и лимузином»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов отреагировал на слова Сергея Игнашевича.

Тренер «Балтики» перед матчем в Красноярске раскритиковал принимающую сторону.

«Мы столкнулись с позорным поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус», – сказал Игнашевич в преддверии игры.

«Мы накопим денег для наших уважаемых гостей на следующий раз и достойно встретим их с оркестром и лимузином. Друзья, безусловно, вип-встречи и дополнительный комфорт — это прекрасно.

Но, во-первых, каждый действует в рамках своего бюджета, а во-вторых, давайте уже в общественном пространстве обсуждать спортивную составляющую. А с бытовой мы, конечно, разберeмся», – сказал Ивахов.