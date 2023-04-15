Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Енисей»: «В следующий раз встретим «Балтику» с оркестром и лимузином»

    Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов отреагировал на слова Сергея Игнашевича.

    • Тренер «Балтики» перед матчем в Красноярске раскритиковал принимающую сторону.
    • «Мы столкнулись с позорным поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус», – сказал Игнашевич в преддверии игры.

    «Мы накопим денег для наших уважаемых гостей на следующий раз и достойно встретим их с оркестром и лимузином. Друзья, безусловно, вип-встречи и дополнительный комфорт — это прекрасно.

    Но, во-первых, каждый действует в рамках своего бюджета, а во-вторых, давайте уже в общественном пространстве обсуждать спортивную составляющую. А с бытовой мы, конечно, разберeмся», – сказал Ивахов.

    • «Енисей» дома сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.

    Новости по теме
    Тренер «Уфы»: «Мне не *** на клуб, а кому-то ***» 2
    «Нужно быть скромнее»: тренер «Енисея» ответил на претензии Игнашевича
    «Прислали вонючий автобус с большим опозданием»: Игнашевич раскритиковал «Енисей» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 