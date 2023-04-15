Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер «Уфы»: «Мне не *** на клуб, а кому-то ***»

    Старший тренер «Уфы» Николай Сафрониди жестко высказался о проблемах клуба.

    «То, что с клубом происходит уже на протяжении трех-четырех лет – вот это обидно. Если говорить откровенно – завтра уедут футболисты, уедут тренеры...

    У команды была большая восьмилетняя история в Премьер-лиге. Жалко. Люди пришли и пообещали, что клуб закрыт не будет: будут финансовые условия, будет то-се. Но лично я ничего не вижу. Я здесь 9,5 лет и ничего не вижу!

    Дело даже не в финансах, а в отношении. Если вы говорите, что вам нужен клуб – придите, зайдите в раздевалку к футболистам и скажите: «Мы за вас! Мы клуб не бросим». Будьте честными.

    Посмотрите – на команду ходят болельщики. Я или кто-то другой завтра уедет, а вы останетесь здесь, с ними.

    Но мне не *** (все равно) на ваш клуб! Мне не *** (все равно)! А кому-то *** (все равно)! Кто-то говорит: «При мне клуб не закроется». А он уже закрывается!» – заявил Сафрониди.

    • Сегодня «Уфа» сыграла вничью с «Акроном» – 0:0.
    • Башкирская команда занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги (зона вылета).

    Новости по теме
    «Работник месяца»: тренер «Уфы» получил вторую 2-матчевую дисквалификацию за месяц
    Тренер «Уфы» отбыл дисквалификацию и удалился в первом же матче после нее
    Сычев ответил на предложение сыграть за «Уфу»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5931

      Павелий 1 час назад

      Вами с 2010 года рулит Газизов. Как из этого можно сделать что-то хорошее?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 2 часа назад

      Крик души !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 