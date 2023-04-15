Тренер «Уфы»: «Мне не *** на клуб, а кому-то ***»

Старший тренер «Уфы» Николай Сафрониди жестко высказался о проблемах клуба.

«То, что с клубом происходит уже на протяжении трех-четырех лет – вот это обидно. Если говорить откровенно – завтра уедут футболисты, уедут тренеры...

У команды была большая восьмилетняя история в Премьер-лиге. Жалко. Люди пришли и пообещали, что клуб закрыт не будет: будут финансовые условия, будет то-се. Но лично я ничего не вижу. Я здесь 9,5 лет и ничего не вижу!

Дело даже не в финансах, а в отношении. Если вы говорите, что вам нужен клуб – придите, зайдите в раздевалку к футболистам и скажите: «Мы за вас! Мы клуб не бросим». Будьте честными.

Посмотрите – на команду ходят болельщики. Я или кто-то другой завтра уедет, а вы останетесь здесь, с ними.

Но мне не *** (все равно) на ваш клуб! Мне не *** (все равно)! А кому-то *** (все равно)! Кто-то говорит: «При мне клуб не закроется». А он уже закрывается!» – заявил Сафрониди.