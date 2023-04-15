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Тренер «Уфы»: «Мне не *** на клуб, а кому-то ***»

15 апреля 2023, 16:38
5

Старший тренер «Уфы» Николай Сафрониди жестко высказался о проблемах клуба.

«То, что с клубом происходит уже на протяжении трех-четырех лет – вот это обидно. Если говорить откровенно – завтра уедут футболисты, уедут тренеры...

У команды была большая восьмилетняя история в Премьер-лиге. Жалко. Люди пришли и пообещали, что клуб закрыт не будет: будут финансовые условия, будет то-се. Но лично я ничего не вижу. Я здесь 9,5 лет и ничего не вижу!

Дело даже не в финансах, а в отношении. Если вы говорите, что вам нужен клуб – придите, зайдите в раздевалку к футболистам и скажите: «Мы за вас! Мы клуб не бросим». Будьте честными.

Посмотрите – на команду ходят болельщики. Я или кто-то другой завтра уедет, а вы останетесь здесь, с ними.

Но мне не *** (все равно) на ваш клуб! Мне не *** (все равно)! А кому-то *** (все равно)! Кто-то говорит: «При мне клуб не закроется». А он уже закрывается!» – заявил Сафрониди.

  • Сегодня «Уфа» сыграла вничью с «Акроном» – 0:0.
  • Башкирская команда занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги (зона вылета).

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Уфа Сафрониди Николай
Комментарии (5)
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опус 2
1681566553
Крик души !
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Павелий
1681570793
Вами с 2010 года рулит Газизов. Как из этого можно сделать что-то хорошее?
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serglider
1681691956
Не секрет, что региональные клубы в подавляющем большенстве финансируются из бюджета и финансовые поступления сильно завязаны, как идут дела в местной региональной экономике. В связи с последними событиями и наложенными санкциями на российский бизнес, приходится констатировать, что денег на содержания клуба - нет! Но Вы там как-то держитесь)))
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derrik2000
1681740215
ТАКОЕ во многих конторах: рабов наберут, какое-то время платят, затем - резкий "провал" с зарплатами. Но сказки о том, что всё будет отлично, это, дескать, пока сложная финансовая ситуация, потерпите, либо рассказывают, если барыги ещё что-то хотят срубить халявное, либо уже НЕ рассказывают, как сейчас в Уфе. Это когда уже на 100% "забили" на всё. А чё хотите-то??? "Возрождение России" уже 30 лет!!! Кто говорил, что на пути к "возрождению-вЫрождению" кормить будут??? Это тока в столицах кормят.
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