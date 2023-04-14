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    «В каждой камере есть телевизор»: Глушенков рассказал об условиях заключения Ларина

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков заявил, что продолжает поддерживать связь с экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным.

    — Общаетесь с ним сейчас?

    — Письмами. Он всегда меня поддерживает, спрашивает, как дела у меня и ребят. В СИЗО в каждой камере есть телевизор. Он смотрит наши игры, если не поздно начинаем: в 21:00 обрубают свет.

    Первый тайм с «Зенитом» наверняка посмотрел. Желаю ему только сил и здоровья все это пережить.

    • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.
    • Глушенков – воспитанник «Чертаново».

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    Источник: Sport24

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