«В каждой камере есть телевизор»: Глушенков рассказал об условиях заключения Ларина

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков заявил, что продолжает поддерживать связь с экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным.

— Общаетесь с ним сейчас?

— Письмами. Он всегда меня поддерживает, спрашивает, как дела у меня и ребят. В СИЗО в каждой камере есть телевизор. Он смотрит наши игры, если не поздно начинаем: в 21:00 обрубают свет.

Первый тайм с «Зенитом» наверняка посмотрел. Желаю ему только сил и здоровья все это пережить.