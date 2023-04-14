«В каждой камере есть телевизор»: Глушенков рассказал об условиях заключения Ларина

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков заявил, что продолжает поддерживать связь с экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным.
— Общаетесь с ним сейчас?
— Письмами. Он всегда меня поддерживает, спрашивает, как дела у меня и ребят. В СИЗО в каждой камере есть телевизор. Он смотрит наши игры, если не поздно начинаем: в 21:00 обрубают свет.
Первый тайм с «Зенитом» наверняка посмотрел. Желаю ему только сил и здоровья все это пережить.
- Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
- Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.
- Глушенков – воспитанник «Чертаново».
Источник: Sport24