Опубликована символическая сборная недели в ЛЧ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной этой недели в Лиге чемпионов.
В нее включены футболисты «Реала», «Манчестер Сити», «Интера» и «Милана».
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Маттео Дармиан («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Давиде Калабрия («Милан»);
Полузащитники: Винисиус Жуниор («Реал»), Николо Барелла («Интер»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Карим Бензема («Реал»).
Источник: WhoScored