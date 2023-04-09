Конявых с победой. Клинеру не ржать много. Дешовке говна в рот побольше)))
ЦСКА крупно победил «Химки» в домашнем матче 22-го тура РПЛ – 3:0.
Голы забили Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.
Московская команда набрала 41 очко и занимает четвертое место, отставая от «Спартака» на один балл. «Химки» с 13 очками занимают 15-е место.
Россия. РПЛ. 22-й тур
ЦСКА (Москва) – Химки – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Обляков, 33; 2:0 – Зайнутдинов, 37; 3:0 – Карраскаль, 61.