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    РПЛ. ЦСКА разгромил «Химки» (3:0), отставание от «Спартака» – одно очко

    ЦСКА крупно победил «Химки» в домашнем матче 22-го тура РПЛ – 3:0.

    Голы забили Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.

    Московская команда набрала 41 очко и занимает четвертое место, отставая от «Спартака» на один балл. «Химки» с 13 очками занимают 15-е место.

    Россия. РПЛ. 22-й тур

    ЦСКА (Москва) – Химки – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Обляков, 33; 2:0 – Зайнутдинов, 37; 3:0 – Карраскаль, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +13084

      R_a_i_n 13 минут назад

      Конявых с победой. Клинеру не ржать много. Дешовке говна в рот побольше)))

      0
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      Рейтинг: +4002

      fakeid 24 минуты назад

      спартак - чемпион! гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +5410

      ААМ 26 минут назад

      Похоже скоро главного "конкурента" "Зенита" "великого" и ужасного" СПАМа не будет не будет в тройке лидеров. А ЦСКА с победой.

      0
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      Рейтинг: +535

      Ill Ich 27 минут назад

      Классная игра от ЦСКА! Деморализованные "Химки". Закономерный итог.

      1
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      Рейтинг: +236

      Koni_Best_1 27 минут назад

      Пока спартак лихорадит, надо заходить в тройку, главное чтобы самих не начало лихорадить, как это обычно бывает

      2
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      Рейтинг: +5849

      ySS 30 минут назад

      Цска с победой!
      Сколько камней летело в Облякова, а он нынче лидер в команде, да и в сборной не последний.

      2
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      Рейтинг: +3599

      CSKA57 31 минуту назад

      Всех сторонников ЦСКА с победой!

      1
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      Рейтинг: +21174

      derrik2000 31 минуту назад

      Если бы футбольный матч длился не 90, а 20 минут, то ЭТИ Химки навели бы шороху. ))
      А так - что имеют, то имеют на выходе.
      Ваня Обляков, конечно, сёдни был тем, ПРЕЖНИМ Обляковым, за что его раньше обожали болелы и фантики ЦСКА.

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      Рейтинг: +694

      bratskij 36 минут назад

      Всех братьев с Победой!!! Когда Чахлого в командировку отправите? Играть вообще не умеет, бить тоже, обводить вообще темный лес. Смотрю на него и одно желание, чтобы он свалил куда-нибудь.

      2
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      Рейтинг: +4002

      fakeid 37 минут назад

      касаемо спортага - ему ещё ехать в питер за привычной пятёрочкой. кони, всё в ваших копытах, не упустите возможность получить медали.

      3
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      Рейтинг: +13084

      R_a_i_n > fakeid 30 минут назад

      касаемо тебя и твоего мужа спортага, серево ваше однообразно)

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      Рейтинг: +4002

      fakeid > R_a_i_n 25 минут назад

      интересно у тебя сжалось в одном месте. когда кони вас обойдут - ты сюда рыло высунешь? ну, наверное, да. будешь визжать про рыжих. go home, и всё такое. ваши это уже пишут, ты пока держишься. но дристанёшь рано или поздно))

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      Рейтинг: +13084

      R_a_i_n > fakeid 18 минут назад

      я больше хочу глянуть на твое рыло, когда Зенит с вершины кубарем будет катиться. А это будет в скором времени уже. А с конями у нас всегда обычные сопернические настроения.

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