ЦСКА крупно победил «Химки» в домашнем матче 22-го тура РПЛ – 3:0.

Голы забили Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.

Московская команда набрала 41 очко и занимает четвертое место, отставая от «Спартака» на один балл. «Химки» с 13 очками занимают 15-е место.

Россия. РПЛ. 22-й тур

ЦСКА (Москва) – Химки – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Обляков, 33; 2:0 – Зайнутдинов, 37; 3:0 – Карраскаль, 61.

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