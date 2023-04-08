Серия А. «Лацио» победил «Ювентус» (2:1) и укрепился на 2-м месте

«Лацио» в 29-м туре Серии А победил «Ювентус» – бывший клуб своего главного тренера Маурицио Сарри. В обоих голах поучаствовал Маттиа Дзакканьи.

Римляне укрепились на втором месте. «Ювентус» идет седьмым.

«Ювентус» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию. Также туринцы прервали семиматчевую беспроигрышную серию против «Лацио».

Италия. Серия А. 29-й тур

Лацио – Ювентус – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Милинкович-Савич, 38; 1:1 – Рабьо, 42; 2:1 – Дзакканьи, 53.

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