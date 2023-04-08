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    Серия А. «Лацио» победил «Ювентус» (2:1) и укрепился на 2-м месте

    «Лацио» в 29-м туре Серии А победил «Ювентус» – бывший клуб своего главного тренера Маурицио Сарри. В обоих голах поучаствовал Маттиа Дзакканьи.

    Римляне укрепились на втором месте. «Ювентус» идет седьмым.

    «Ювентус» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию. Также туринцы прервали семиматчевую беспроигрышную серию против «Лацио».

    Италия. Серия А. 29-й тур

    Лацио – Ювентус – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Милинкович-Савич, 38; 1:1 – Рабьо, 42; 2:1 – Дзакканьи, 53.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2023 23:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8927

      GoLenaStop 6 часов назад

      Ювентус свернулся в защите в комок, как ежик... Не успевал развернуться.
      Заслуженная победа Лацио, они были смелее.

      Ставка на ничуху не зашла.
      Всем удачи!
      Хи...

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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > GoLenaStop 4 часа назад

      С таким ********* судьей конечно были смелее ведь он то и делал что подсуживал им

      0
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      Рейтинг: +298

      Bronholm 7 часов назад

      Вторая команда обыграла середняка. Без сюрпризов

      1
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > Bronholm 4 часа назад

      Середняк это твой ****** Лацио а насчет Ювентуса не беспокойся 15 очков ему вернут в этом месяце и он вернется на свое законное место

      0
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