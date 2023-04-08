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    Абаскаль высказался об ошибке Селихова в матче с «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру своего голкипера Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

    «Что случилось с Селиховым? Знал бы я ответ на этот вопрос, я бы вам сказал. Мы привыкли, что он надeжный вратарь. В подтрибунке он сказал мне: «Тренер, извините». Он очень самокритичный, надeжный вратарь, один из наших капитанов. Уверен, что уже завтра он разберeтся с ошибками, мы ему поможем. Было бы неправильно начать его критиковать после одного матча», – сказал Абаскаль.

    • Селихов ошибся в матче, что позволило «Динамо» забить.
    • Игрок в «Спартаке» с 2017 года.
    • Он брал с командой РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.04.2023 22:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13071

      R_a_i_n 7 часов назад

      Будем надеяться, что лимит ошибок на этот сезон он исчерпал сегодня!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Не его день, ((( Селихов и из штанов не выпрыгнул, и выше жопы не прыгнул.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3295

      Опорник84 8 часов назад

      Вратарь надежный. Но два гола его.

      0
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