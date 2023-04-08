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Абаскаль высказался об ошибке Селихова в матче с «Динамо»

8 апреля 2023, 22:39
4

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру своего голкипера Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Что случилось с Селиховым? Знал бы я ответ на этот вопрос, я бы вам сказал. Мы привыкли, что он надeжный вратарь. В подтрибунке он сказал мне: «Тренер, извините». Он очень самокритичный, надeжный вратарь, один из наших капитанов. Уверен, что уже завтра он разберeтся с ошибками, мы ему поможем. Было бы неправильно начать его критиковать после одного матча», – сказал Абаскаль.

  • Селихов ошибся в матче, что позволило «Динамо» забить.
  • Игрок в «Спартаке» с 2017 года.
  • Он брал с командой РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Спартак Селихов Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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Опорник84
1680983673
Вратарь надежный. Но два гола его.
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DOCTOR PENALTY
1680984260
Не его день, ((( Селихов и из штанов не выпрыгнул, и выше жопы не прыгнул.
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R_a_i_n
1680986723
Будем надеяться, что лимит ошибок на этот сезон он исчерпал сегодня!
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ScarlettOgusania
1681026552
"Мы привыкли, что он надeжный вратарь" - когда успел "привыкнуть", я помню, какие ляпы Селихов совершал, играя за дубль, но все помнят лишь отбитые пенали в матчах ЛЕ...
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