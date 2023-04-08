Абаскаль высказался об ошибке Селихова в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру своего голкипера Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Что случилось с Селиховым? Знал бы я ответ на этот вопрос, я бы вам сказал. Мы привыкли, что он надeжный вратарь. В подтрибунке он сказал мне: «Тренер, извините». Он очень самокритичный, надeжный вратарь, один из наших капитанов. Уверен, что уже завтра он разберeтся с ошибками, мы ему поможем. Было бы неправильно начать его критиковать после одного матча», – сказал Абаскаль.