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  • АПЛ. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» в 1-м матче Лэмпарда (0:1), «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» победили

АПЛ. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» в 1-м матче Лэмпарда (0:1), «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» победили

8 апреля 2023, 18:59

«Челси» в 30-м туре АПЛ уступил на выезде «Вулвехэмптону». Это был первый матч после возвращения в клуб для главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда.

«Челси» остался во второй половине таблицы.

Идущие в зоне еврокубков «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» добились побед.

В матче «Тоттенхэм»«Брайтон» были удалены оба главных тренера.

Англия. АПЛ. 30-й тур

Вулверхэмптон – Челси – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Нуньес, 31.

Брентфорд – Ньюкасл – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Тони, 45+1 (с пенальти); 1:1 – Райя, 54 (в свои ворота); 1:2 – Исак, 61.

Незабитые пенальти: Тони, 30 – нет.

Тоттенхэм – Брайтон – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сон, 10; 1:1 – Данк, 34; 2:1 – Кейн, 79.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Вулверхэмптон Ньюкасл Тоттенхэм Лэмпард Фрэнк
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