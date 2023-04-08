РПЛ. «Ахмат» победил «Урал» (2:0) и поднялся в топ-5

Ахмат крепкая команда и не раз это даказывала, так что Уралу изначально было не легко, да и Ахмат дома играл, а это о многом говорит, удачи тем и другим
«Ахмат» в 22-м туре РПЛ победил дома «Урал». В обоих голах поучаствовал Бернард Бериша.
Грозненцы поднялись в топ-5, выбив оттуда «Динамо». «Урал» остался десятым.
У «Урала» одна победа в последних пяти матчах.
«Ахмат» не проигрывает «Уралу» дома с 2015 года.
Россия. РПЛ. 22-й тур
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Харин, 3; 2:0 – Бериша, 57.