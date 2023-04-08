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    РПЛ. «Ахмат» победил «Урал» (2:0) и поднялся в топ-5

    «Ахмат» в 22-м туре РПЛ победил дома «Урал». В обоих голах поучаствовал Бернард Бериша.

    Грозненцы поднялись в топ-5, выбив оттуда «Динамо». «Урал» остался десятым.

    У «Урала» одна победа в последних пяти матчах.

    «Ахмат» не проигрывает «Уралу» дома с 2015 года.

    Россия. РПЛ. 22-й тур

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Харин, 3; 2:0 – Бериша, 57.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2023 18:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1555

      Suvorov51 11 часов назад

      Ахмат крепкая команда и не раз это даказывала, так что Уралу изначально было не легко, да и Ахмат дома играл, а это о многом говорит, удачи тем и другим

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      Рейтинг: +12615

      Вомбат 12 часов назад

      Урал - карма за Влута. В этом сезоне уже не вылетит, но в следующем непременно. Если, конечно, он не поедет на родину отбывать срок.

      1
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      Рейтинг: +21167

      derrik2000 12 часов назад

      Урал сам на себя был не похож: отсутствовало ощущение хорошо отлаженной машины.
      Создалось впечатление, что игрочишки Гончаренко бегали по полю слегка на расслабоне.
      Спор кто лучше - Бериша или Бикфалви - закончился не начавшись. )

      2
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      Рейтинг: +1518

      Тазит > derrik2000 12 часов назад

      В тебе говорит обида...

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      Рейтинг: +636

      Теркчанин > derrik2000 12 часов назад

      Все играют так как им позволяет соперник,сегодня грозненцы были сильнее и практически ничего не позволили сделать Уралу.

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