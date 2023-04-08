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    Ломаев назвал лучшего вратаря России

    Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев считает Игоря Акинфеева из ЦСКА лучшим вратарем страны.

    «Сомневаюсь, что Мотя Сафонов хотел плохо высказаться про Акинфеева — он 100 процентов вырос на его играх и учился, наверное, у него. Думаю, его слова просто вырвали из контекста.

    Акинфеев — легенда российского футбола, лучший вратарь России. Он играет с 16 лет — топ! Я не удивляюсь, что он в 37 лет продолжает играть, только уважение за его работу!» – сказал Ломаев.

    • Акинфееву сегодня исполнилось 37 лет.
    • Вратарь с детства в ЦСКА.
    • Он брал бронзу Евро-2008 со сборной России.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    08.04.2023 17:46
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