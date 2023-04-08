Ломаев назвал лучшего вратаря России

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев считает Игоря Акинфеева из ЦСКА лучшим вратарем страны.

«Сомневаюсь, что Мотя Сафонов хотел плохо высказаться про Акинфеева — он 100 процентов вырос на его играх и учился, наверное, у него. Думаю, его слова просто вырвали из контекста.

Акинфеев — легенда российского футбола, лучший вратарь России. Он играет с 16 лет — топ! Я не удивляюсь, что он в 37 лет продолжает играть, только уважение за его работу!» – сказал Ломаев.