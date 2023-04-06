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    Сперцян забил «Ростову» после чудовищной ошибки Песьякова

    «Краснодар» обыгрывает «Ростов» со счетом 1:0 в полуфинале Пути Регионов Fonbet Кубка России.

    Единственный гол на 23-й минуте забил Эдуард Сперцян.

    Он воспользовался ошибкой вратаря ростовчан Сергея Песьякова.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2023 20:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2410

      моэм 7 апреля, 00:50

      Всего за неделю столько "привозов" причём совершенно ОДИНАКОВЫХ - голевой вынос-пас на ближайшего игрока соперника....как хотите , но у него явно не в порядке с головой ...ему надо лечиться у психотерапевта и срочно....если называть вещи своими именами то получается Песьяков просто идиот .....думаю товарищу надо помочь . не бросать в беде и клуб обязан оплатить его лечение в ПНД , как это бывает при травме , травма мозгов - тоже травма.

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      Рейтинг: +20

      witalik > моэм 22 часа назад

      Госпожа Пёсикова снялась в эротической фотосессии. Серёге, ребята, сейчас не до футбола: барыши подсчитывает и лайки считает...А мы тут с футболом каким-то...

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      Рейтинг: +136

      dimazavr 6 апреля, 22:44

      Действительно, здорово играет ногами!

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      Рейтинг: +12596

      Вомбат 6 апреля, 22:20

      Что и говорить, голкипер сборной России. Две таких же ошибки в игре с Ираком не привели к голам, но везение рано или поздно заканчивается.

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      Рейтинг: +29100

      JTherry > Вомбат 7 апреля, 11:23

      голкипер сборной - по блату, из-за "железных яиц"...))

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      Рейтинг: +5720

      TOMSON 6 апреля, 22:09

      Не первый и не последний его привоз

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      Рейтинг: +1564

      ScarlettOgusania 6 апреля, 21:50

      вынос ногами через центр большой риск для вратаря, наказывают нападающие мгновенно...

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      Рейтинг: +3295

      Опорник84 6 апреля, 21:15

      После этого гола припомнят ему всё . И даже что его Карпин в сборную по блату берет.

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      Рейтинг: +55359

      MaxRnD 6 апреля, 21:04

      Техничный вратарь = "пролюбленный" Кубок.
      В этой ситуации радует только то, что раньше Серёга привозил в разы больше

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