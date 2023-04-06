Сперцян забил «Ростову» после чудовищной ошибки Песьякова

Всего за неделю столько "привозов" причём совершенно ОДИНАКОВЫХ - голевой вынос-пас на ближайшего игрока соперника....как хотите , но у него явно не в порядке с головой ...ему надо лечиться у психотерапевта и срочно....если называть вещи своими именами то получается Песьяков просто идиот .....думаю товарищу надо помочь . не бросать в беде и клуб обязан оплатить его лечение в ПНД , как это бывает при травме , травма мозгов - тоже травма.
«Краснодар» обыгрывает «Ростов» со счетом 1:0 в полуфинале Пути Регионов Fonbet Кубка России.
Единственный гол на 23-й минуте забил Эдуард Сперцян.
Он воспользовался ошибкой вратаря ростовчан Сергея Песьякова.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Проигравшая команда вылетит из турнира.