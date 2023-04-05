Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это ужас!»: вратарь «Крыльев» Ломаев разнес судейство в матче с ЦСКА

«Это ужас!»: вратарь «Крыльев» Ломаев разнес судейство в матче с ЦСКА

5 апреля 2023, 22:50
15

Иван Ломаев, голкипер «Крыльев Советов», раскритиковал судейство в ответном кубковом матче против ЦСКА (0:1).

«Претензии к судье? Конечно! Это ужас! Защитник ЦСКА дает пас вратарю, он берет мяч в руки, реф назначает свободный, а потом меняет свое решение. Полный бред! Нет? По какому праву он меняет свое решение? Это же не пенальти и не красная карточка, VAR не может вмешаться в этот эпизод.

Все свистки в пользу ЦСКА, желтые только нашим игрокам. Мне кажется, после рестарта нас хорошо судили только в домашнем матче с «Динамо».

Говорить о судьях – отговорки слабых. Но я просто констатирую факт, по сегодняшней игре к судье есть вопросы. Как бы нас не судили, мы сами не можем реализовать свои моменты», – сказал Ломаев.

  • Матч в поле судил петербуржец Артем Любимов.
  • Автогол забил игрок «Крыльев» Гленн Бейл.
  • ЦСКА в финале Пути РПЛ сыграет с «Уралом».

Еще по теме:
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов» 4
Где смотреть матч «Балтика» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Ломаев Иван
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Batyga
1680725213
да ты посмотри повтор перед как давать такое интервью...задолбали эти нытики.Где нормальные мужики в футболе как Семак к примеру...
Ответить
Красногвардейчик
1680726453
Когда этот дурачок посмотрит повтор. и увидит что мяч к Торопу прилетел от их игрока. может заткнётся. ЦСКА не спорю играл не важно, но и зря врать про судью не стоит....забивать самим надо было
Ответить
E5
1680731124
сами весь матч падали кривлялись, потом говорит- судья в одну сторону свистит
Ответить
diamondfan
1680736516
кАНЯВЫЕ И сПАРТАК как были обсосами так и остались! Все им не так!
Ответить
paracetamol
1680759519
А чё, Турбин днем ранее судил лучше? Точно так же, все в пользу разворованных морковских команд, которые благодаря судейству еще и держатся!
Ответить
gor77
1680762906
Эмоции - это хорошо! Но о главном Ломаев сам сказал: Как бы нас не судили, мы сами не можем реализовать свои моменты. Есть красивые слова легендарного хоккеиста Бориса Михайлова - лучшее наказание для провокатора - шайба в воротах его команды. Как-то так.
Ответить
Главные новости
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
5
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
2
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
1
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
5
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
1
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
Вчера, 10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+