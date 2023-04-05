«Это ужас!»: вратарь «Крыльев» Ломаев разнес судейство в матче с ЦСКА

Эмоции - это хорошо!
Но о главном Ломаев сам сказал: Как бы нас не судили, мы сами не можем реализовать свои моменты.
Есть красивые слова легендарного хоккеиста Бориса Михайлова - лучшее наказание для провокатора - шайба в воротах его команды.
Как-то так.
Иван Ломаев, голкипер «Крыльев Советов», раскритиковал судейство в ответном кубковом матче против ЦСКА (0:1).
«Претензии к судье? Конечно! Это ужас! Защитник ЦСКА дает пас вратарю, он берет мяч в руки, реф назначает свободный, а потом меняет свое решение. Полный бред! Нет? По какому праву он меняет свое решение? Это же не пенальти и не красная карточка, VAR не может вмешаться в этот эпизод.
Все свистки в пользу ЦСКА, желтые только нашим игрокам. Мне кажется, после рестарта нас хорошо судили только в домашнем матче с «Динамо».
Говорить о судьях – отговорки слабых. Но я просто констатирую факт, по сегодняшней игре к судье есть вопросы. Как бы нас не судили, мы сами не можем реализовать свои моменты», – сказал Ломаев.
- Матч в поле судил петербуржец Артем Любимов.
- Автогол забил игрок «Крыльев» Гленн Бейл.
- ЦСКА в финале Пути РПЛ сыграет с «Уралом».