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    «Это ужас!»: вратарь «Крыльев» Ломаев разнес судейство в матче с ЦСКА

    Иван Ломаев, голкипер «Крыльев Советов», раскритиковал судейство в ответном кубковом матче против ЦСКА (0:1).

    «Претензии к судье? Конечно! Это ужас! Защитник ЦСКА дает пас вратарю, он берет мяч в руки, реф назначает свободный, а потом меняет свое решение. Полный бред! Нет? По какому праву он меняет свое решение? Это же не пенальти и не красная карточка, VAR не может вмешаться в этот эпизод.

    Все свистки в пользу ЦСКА, желтые только нашим игрокам. Мне кажется, после рестарта нас хорошо судили только в домашнем матче с «Динамо».

    Говорить о судьях – отговорки слабых. Но я просто констатирую факт, по сегодняшней игре к судье есть вопросы. Как бы нас не судили, мы сами не можем реализовать свои моменты», – сказал Ломаев.

    • Матч в поле судил петербуржец Артем Любимов.
    • Автогол забил игрок «Крыльев» Гленн Бейл.
    • ЦСКА в финале Пути РПЛ сыграет с «Уралом».

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    05.04.2023 22:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1831

      gor77 6 апреля, 09:35

      Эмоции - это хорошо!
      Но о главном Ломаев сам сказал: Как бы нас не судили, мы сами не можем реализовать свои моменты.
      Есть красивые слова легендарного хоккеиста Бориса Михайлова - лучшее наказание для провокатора - шайба в воротах его команды.
      Как-то так.

      3
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      Рейтинг: +902

      кaстрюлька 6 апреля, 08:59

      Ишачья секта отскочила

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18134

      paracetamol 6 апреля, 08:38

      А чё, Турбин днем ранее судил лучше? Точно так же, все в пользу разворованных морковских команд, которые благодаря судейству еще и держатся!

      1
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      Рейтинг: -141

      diamondfan 6 апреля, 02:15

      кАНЯВЫЕ И сПАРТАК как были обсосами так и остались! Все им не так!

      0
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      Рейтинг: +79

      E5 6 апреля, 00:45

      сами весь матч падали кривлялись, потом говорит- судья в одну сторону свистит

      3
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      Рейтинг: +2129

      Красногвардейчик 5 апреля, 23:27

      Когда этот дурачок посмотрит повтор. и увидит что мяч к Торопу прилетел от их игрока. может заткнётся. ЦСКА не спорю играл не важно, но и зря врать про судью не стоит....забивать самим надо было

      4
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      Рейтинг: +822

      эд100 > Красногвардейчик 6 апреля, 00:12

      я не видел момента, но по интервью речь идёт о том, что никто не имел права подсказки судье. однако тот поменял решение, что не логично и не оправданно. по этой логике мешков, когда свистнул на мгновение раньше забитого гола Соболевым тоже мог признать ошибку и засчитать гол, когда ему подсказали. но это нарушение.

      1
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > эд100 6 апреля, 00:26

      Я видел момент - пас вратарю, но при этом мяч чиркнул ногу игрока соперника (видно только при детальном рассмотрении).
      Вратарь взял мяч в руки. Был ли свисток - ? Надо смотреть регламент ... Но на мой взгляд никакого свободного там назначать нельзя ! Поменял решение - и что, может подсказал боковой, там не из чего раздувать слона - даже мухи нет.

      3
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      Рейтинг: +218

      Pangolin > эд100 6 апреля, 08:24

      а там теперь стоит судья на линии - вот он и подсказал, он теперь такое право имеет. вы нововведения то почитайте в кубке, да, там черт голову сломает, но прочитать нужно всем диванным экспертам!

      3
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      ...
      Рейтинг: +311

      cska1948 > эд100 6 апреля, 09:18

      Боковой помощник имеет право подсказывать главному арбитру.

      2
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      Рейтинг: +2129

      Красногвардейчик > эд100 6 апреля, 09:44

      Ты считаешь, пусть лучше несправедливое наказание, чем решение поменять?

      1
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      ...
      Рейтинг: +472

      eugen-han > Красногвардейчик 6 апреля, 10:46

      Ты дебил что ли? Он популярно и доходчиво сказал: рефери свистит, а потом отменяет решение! По какому праву спрашивается, если var не может вмешиваться, если это не пенальти или красная карточка! Он прав, и даже комментаторы, которые топили за лыжников,- это вольно или невольно(неосознанно) подтвердили, выражая своё удивление, что справедливо на самом деле. В футболе есть определенные правила на сегодняшний момент, и судья их не просто должен, а обязан придерживаться.

      0
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      ...
      Рейтинг: +822

      эд100 > Красногвардейчик 6 апреля, 11:08

      ни в коем случае. наоборот, я хочу увидеть хоть одного судью с яйцами. у нас же не принято сознавать ошибки, даже если они самые идиотские.

      1
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      ...
      Рейтинг: +822

      эд100 > Pangolin 6 апреля, 11:17

      на счёт диванных экспертов..., тебе вопрос как специалисту: сколько секунд по правилам даётся вратарю на ввод мяча в игру?! ради интереса посчитай сколько это происходит у нас (в последних играх специально проверял, 25-35 секунд) Хоть один вратарь был удалён? Нет! Поэтому не надо за правила втирать, бардак во всём.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1037

      Спартач80 > eugen-han 6 апреля, 19:27

      Убери знак вопроса,из коммента-он дебил...

      0
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      Рейтинг: +69

      Batyga 5 апреля, 23:06

      да ты посмотри повтор перед как давать такое интервью...задолбали эти нытики.Где нормальные мужики в футболе как Семак к примеру...

      3
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      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Batyga 6 апреля, 00:19

      А у Семака есть повод для недовольства ???!

      3
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      ...
      Рейтинг: +17747

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 6 апреля, 06:23

      Конечо .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 6 апреля, 12:36

      Ну разве что своей бездарной работой ...

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      Рейтинг: +17747

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 6 апреля, 12:44

      Нееее , он недоволен слишком тихим лаем федунихи и то что она бананами больше не кидается . Нет понимаешь той "атмосфЭры" ...

      0
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      Рейтинг: +1037

      Спартач80 > Batyga 6 апреля, 19:28

      Семак-мужик?...Ахахахаха Амёба эта?=)))

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