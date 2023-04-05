Терюшков назвал Смолова «парнем с дыркой в ухе»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил поведение форварда «Динамо» Федора Смолова, который после вылета из Кубка России от «Акрона» назвал журналиста клоуном.

«Общество «Динамо» заявляет, что сохраняет и приумножает традиции динамовского движения и динамовского спорта, зародившиеся 100 лет назад. Пока все размышляют о причинах отсутствия в сборной Артема Дзюбы, в ФК «Динамо», где Общество учредитель, присутствует Смолов с черным квадратом «нет СВО», разбитым сердцем и флагом Украины.

Общество, существует за счет добровольных взносов сотрудников полиции и работников всех структур, являющихся членами общества «Динамо». Именно в этом я нахожу пикантность момента, а не в этике поведения парня с дыркой в ухе.

Реакцию на хамское поведение должна дать Комиссия по этике. В соответствующем регламенте РФС есть все инструменты», – сказал Терюшков.