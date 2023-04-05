Терюшков назвал Смолова «парнем с дыркой в ухе»

С таким же успехом , можно взять интервью не у этого Терешкова - а , у бабы Клёпы !
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил поведение форварда «Динамо» Федора Смолова, который после вылета из Кубка России от «Акрона» назвал журналиста клоуном.
«Общество «Динамо» заявляет, что сохраняет и приумножает традиции динамовского движения и динамовского спорта, зародившиеся 100 лет назад. Пока все размышляют о причинах отсутствия в сборной Артема Дзюбы, в ФК «Динамо», где Общество учредитель, присутствует Смолов с черным квадратом «нет СВО», разбитым сердцем и флагом Украины.
Общество, существует за счет добровольных взносов сотрудников полиции и работников всех структур, являющихся членами общества «Динамо». Именно в этом я нахожу пикантность момента, а не в этике поведения парня с дыркой в ухе.
Реакцию на хамское поведение должна дать Комиссия по этике. В соответствующем регламенте РФС есть все инструменты», – сказал Терюшков.
- «Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из Кубка.
- Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
- Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе, что ли, обещал, клоун?».