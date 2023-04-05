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    Терюшков назвал Смолова «парнем с дыркой в ухе»

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил поведение форварда «Динамо» Федора Смолова, который после вылета из Кубка России от «Акрона» назвал журналиста клоуном.

    «Общество «Динамо» заявляет, что сохраняет и приумножает традиции динамовского движения и динамовского спорта, зародившиеся 100 лет назад. Пока все размышляют о причинах отсутствия в сборной Артема Дзюбы, в ФК «Динамо», где Общество учредитель, присутствует Смолов с черным квадратом «нет СВО», разбитым сердцем и флагом Украины.

    Общество, существует за счет добровольных взносов сотрудников полиции и работников всех структур, являющихся членами общества «Динамо». Именно в этом я нахожу пикантность момента, а не в этике поведения парня с дыркой в ухе.

    Реакцию на хамское поведение должна дать Комиссия по этике. В соответствующем регламенте РФС есть все инструменты», – сказал Терюшков.

    • «Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из Кубка.
    • Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
    • Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе, что ли, обещал, клоун?».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2023 19:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9766

      САДЫЧОК 6 апреля, 09:25

      С таким же успехом , можно взять интервью не у этого Терешкова - а , у бабы Клёпы !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2299

      Бриг 5 апреля, 23:15

      А депутата нельзя привлечь за оскорбление?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2184

      Bozigit 5 апреля, 21:42

      Ну это не так страшно)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1461

      balam 5 апреля, 21:37

      он терешковой кем приходится?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2557

      serglider 5 апреля, 20:57

      "Общество, существует за счет добровольных взносов сотрудников полиции и работников всех структур, являющихся членами общества «Динамо»."
      Смееешно... Поржал))) Если бы ВТБ перестал вбухивать в "Динамо" миллионы, хотел бы я посмотреть на размеры зарплат динамовских футболеров.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3941

      fakeid 5 апреля, 19:50

      терюшкин сам одна большая дырка

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1461

      balam 5 апреля, 19:24

      ну ка Федя,назови этого ...парнем с дыркой в дупе.даже в суде не оспорит

      0
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