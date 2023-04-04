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    Решающий пенальти «Акрона» в серии с «Динамо»: эмоции игроков, тренеров и фанатов

    «Акрон» победил «Динамо» в серии пенальти в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    Решающий пенальти в серии, которая завершилась со счетом 4:1, реализовал Алекс Мацукатов. После этого игроки и тренеры «Акрона» эмоционально отпраздновали победу:

    • «Акрон» идет на 11-м месте в Первой лиге.
    • Клуб из Тольятти вышел во 2-й раунд 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
    • «Акрон» выбил три московских клуба РПЛ из этого розыгрыша Кубка.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2023 22:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6435

      Enter2006 13 часов назад

      Акрон, главное не разнесите свой "чартерный поезд" на обратном пути, празднуя победу. Локо уже опустили, с РЖД не сритесь ))

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      Рейтинг: +1780

      Artemka444 13 часов назад

      позорники динамо!!!
      Акрон молодцы!!!!!

      3
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