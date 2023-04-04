Решающий пенальти «Акрона» в серии с «Динамо»: эмоции игроков, тренеров и фанатов

Акрон, главное не разнесите свой "чартерный поезд" на обратном пути, празднуя победу. Локо уже опустили, с РЖД не сритесь ))
«Акрон» победил «Динамо» в серии пенальти в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
Решающий пенальти в серии, которая завершилась со счетом 4:1, реализовал Алекс Мацукатов. После этого игроки и тренеры «Акрона» эмоционально отпраздновали победу:
- «Акрон» идет на 11-м месте в Первой лиге.
- Клуб из Тольятти вышел во 2-й раунд 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
- «Акрон» выбил три московских клуба РПЛ из этого розыгрыша Кубка.