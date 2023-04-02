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    Байрамян рассказал, каково играть против Холанда

    Игрок сборной Армении Хорен Байрамян вспомнил прошлогодний товарищеский матч против Норвегии (0:9).

    — Еще в прошлом году было 0:9 в товарищеском матче с Норвегией. Вы первый тайм отыграли, Эрлинг Холанд в нем сделал дубль. Каково против него вообще играть?

    — Есть с чем сравнить. В той же сборной Германии вообще все — топы. Но Холанд... Я всем говорю — это не человек! Он и быстрый, и мощный, и прыгает. Это машина! Пока что вживую я не видел футболиста сильнее. У них, в целом, вся команда атлетичная, сильная, но даже среди всех этих атлетов он выделяется. И еще Мартин Эдегор очень сильный игрок. Когда против Холанда играл, в какой-то момент думаю — я в пяти метрах ближе к мячу, резче. Да нет, он и там был быстрее!

    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (170 миллионов евро).
    • В сезоне АПЛ у него 26 матчей, 28 голов, 5 ассистов.
    • Сейчас Холанд травмирован.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2023 09:31
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