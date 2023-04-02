Байрамян рассказал, каково играть против Холанда

Игрок сборной Армении Хорен Байрамян вспомнил прошлогодний товарищеский матч против Норвегии (0:9).

— Еще в прошлом году было 0:9 в товарищеском матче с Норвегией. Вы первый тайм отыграли, Эрлинг Холанд в нем сделал дубль. Каково против него вообще играть?

— Есть с чем сравнить. В той же сборной Германии вообще все — топы. Но Холанд... Я всем говорю — это не человек! Он и быстрый, и мощный, и прыгает. Это машина! Пока что вживую я не видел футболиста сильнее. У них, в целом, вся команда атлетичная, сильная, но даже среди всех этих атлетов он выделяется. И еще Мартин Эдегор очень сильный игрок. Когда против Холанда играл, в какой-то момент думаю — я в пяти метрах ближе к мячу, резче. Да нет, он и там был быстрее!