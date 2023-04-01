Серия А. «Интер» проиграл дома «Фиорентине» (0:1)

Как ни странно нет в этом году конкурентов у Наполи. Слишком уж велик разрыв с остальными командами. Такое только было во времена властвования Ювентуса.
Четвертьфиналист Лиги чемпионов «Интер» проиграл в 28-м туре Серии А «Фиорентине». Гол у Джакомо Бонавентуры.
Миланцы упустили шанс подняться на второе место. «Фиорентина» стала восьмой.
У «Интера» одна победа в последних шести матчах. У «Фиорентины» десять встреч подряд без поражений.
Италия. Серия А. 28-й тур
Интер – Фиорентина – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Бонавентура, 53.