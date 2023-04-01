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    Серия А. «Интер» проиграл дома «Фиорентине» (0:1)

    Четвертьфиналист Лиги чемпионов «Интер» проиграл в 28-м туре Серии А «Фиорентине». Гол у Джакомо Бонавентуры.

    Миланцы упустили шанс подняться на второе место. «Фиорентина» стала восьмой.

    У «Интера» одна победа в последних шести матчах. У «Фиорентины» десять встреч подряд без поражений.

    Италия. Серия А. 28-й тур

    Интер – Фиорентина – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бонавентура, 53.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2023 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 2 апреля, 14:19

      Как ни странно нет в этом году конкурентов у Наполи. Слишком уж велик разрыв с остальными командами. Такое только было во времена властвования Ювентуса.

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      Рейтинг: +463

      Great Tartaria 1 апреля, 22:44

      Лукака с не забил в пустые с полу метра. Джеко держат на замене до 80 минуты. Фиорентина была хороша. Выйграли по делу.

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