Защитник «Локомотива» рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону»

Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон мог оказаться в «Барселоне».
21-летний футболист в прошлом году перешел в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
«Барселона» была заинтересована в моeм переходе. Но всe так и осталось на уровне разговоров.
Я спокойно отнeсся к тому, что переход так и не состоялся. Нужно чуть проще ко всему относиться, потому что в футболе не всe складывается так, как хочешь только ты.
Конечно, было бы круто оказаться в «Барселоне», но на всe воля божья», – заявил бразилец.
- Фассон успел провести за «Локо» 2 матча.
- В конце июля он порвал крестообразную связку колена.
- От тяжелой травмы игрок восстанавливается до сих пор.
Источник: «Чемпионат»