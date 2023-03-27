Защитник «Локомотива» рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону»

Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон мог оказаться в «Барселоне».

21-летний футболист в прошлом году перешел в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.

«Барселона» была заинтересована в моeм переходе. Но всe так и осталось на уровне разговоров.

Я спокойно отнeсся к тому, что переход так и не состоялся. Нужно чуть проще ко всему относиться, потому что в футболе не всe складывается так, как хочешь только ты.

Конечно, было бы круто оказаться в «Барселоне», но на всe воля божья», – заявил бразилец.