Погребняк объяснил, почему у российских игроков нет никаких шансов уехать в Европу

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил перспективы российских футболистов уехать в Европу.

«Мое поколение уезжало в европейские клубы, когда мы производили фурор на Евро-2008. А сейчас как наши игроки смогут уехать? Где мы играем?

Из РПЛ в Европу ноль шансов уехать. Поэтому никто и не уедет туда», – заявил Погребняк.