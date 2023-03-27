Погребняк объяснил, почему у российских игроков нет никаких шансов уехать в Европу

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил перспективы российских футболистов уехать в Европу.
«Мое поколение уезжало в европейские клубы, когда мы производили фурор на Евро-2008. А сейчас как наши игроки смогут уехать? Где мы играем?
Из РПЛ в Европу ноль шансов уехать. Поэтому никто и не уедет туда», – заявил Погребняк.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «РБ Спорт»