Канчельскис дал совет Антону Миранчуку знаменитой фразой из фильма «Форрест Гамп»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис призвал полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука уезжать в Европу.

«Антону Миранчуку надо брать билет, бежать на поезд и уезжать играть в Европу. Именно там он будет развиваться, а не здесь. У нас в стране очень тяжело с футболом. Поэтому, скажу Миранчуку как в фильме: «Беги, Форест, беги».

Куда лучше переходить Миранчуку? Когда у него будет конкретное предложение, тогда и будем говорить и рассуждать. Если будет интерес из «Торино», тогда мы будем говорить о возможностях и плюсах игры Антона и Алексея вместе», – сказал Канчельскис.