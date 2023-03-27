Канчельскис дал совет Антону Миранчуку знаменитой фразой из фильма «Форрест Гамп»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис призвал полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука уезжать в Европу.
«Антону Миранчуку надо брать билет, бежать на поезд и уезжать играть в Европу. Именно там он будет развиваться, а не здесь. У нас в стране очень тяжело с футболом. Поэтому, скажу Миранчуку как в фильме: «Беги, Форест, беги».
Куда лучше переходить Миранчуку? Когда у него будет конкретное предложение, тогда и будем говорить и рассуждать. Если будет интерес из «Торино», тогда мы будем говорить о возможностях и плюсах игры Антона и Алексея вместе», – сказал Канчельскис.
- Миранчук забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 24 матчах за «Локомотив» в этом сезоне.
- Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
Источник: Metaratings