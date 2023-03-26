Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Валера, бумеранг вернется! Ты согрешил!»: Селюк – о невызове Дзюбы в сборную России

«Валера, бумеранг вернется! Ты согрешил!»: Селюк – о невызове Дзюбы в сборную России

26 марта 2023, 11:04
13

Футбольный агент Дмитрий Селюк возмущен невызовом в сборную России форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Не имею никакого отношения к Дзюбе и не являлся никогда его агентом. Но если человеку остается всего гол до рекорда, и ты его начинаешь гнобить…

В то же время в сборную вызывается Сергей Песьяков, которому 34 года. Ничего не имею против Песьякова. Он замечательный парень, у него отличная жена. Но она просто дружит с супругой Карпина, и Песьяков всe время в сборной. Хотя тот же Дзюба ему трешку завалил.

А вы на ровном месте говорите ему, что он уже старик, не даете забить последний мяч. Кто такой Карпин, чтобы он решал судьбы игроков? Да, он тренер, бывший футболист. А тут же его коллега по цеху. Это же ненормально.

Валера, бумеранг вернется! Убери гордыню, это грех!», – сказал Селюк.

  • Дзюба и Карпин пересекались в «Спартаке».
  • В 18:00 Россия начнет товарищеский матч против Ирака.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Локомотив Дзюба Артем Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1679819505
Помнится Зюба когда отказывался от вызова в сборную, не думал о рекордном голе! Бумеранг возвращается получается.
Ответить
Беспонтий
1679820049
поддакнул бы но нету сил если селюк провозгласил
Ответить
yorgenbarenz
1679821214
Обладатель женской причёски и характер имеет стервозный,бабий.
Ответить
Бригадный
1679822277
Не надо Карпа обвинять в гордыне. Для гордыни нужны хоть какие нибудь, но успехи. Успехов у Карпа нет от слова "совсем". Карп - это просто гламурный подонок. И вне футбола, и внутри него. Не больше, и не меньше.
Ответить
ryzhic07
1679822586
как вы уже задолбали с Песьяковым..............Новость через каждые три дня повторять не надоело уже? Помойка какая-то...
Ответить
eugen-han
1679828079
У Дзюбы и Песьякова разные задачи и возраст тут ни при чём. Дзюба не подходит не только нашей сборной, но и многим нашим клубам,- это наконец надо понять раз и навсегда. То, что в Локо у него - у Дзюбы кое-что получается, то это благодаря Глушенкову и Пиняеву, которые почти одновременно пришли с ним в команду, но долг так продолжаться не будет, потому что на фоне других игроков-соперников, которые набрали форму, скоро физически просядет данный футболист через два-три тура.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
1
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
6
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
6
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
2
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
15
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
108
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
14
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+