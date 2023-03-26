«Валера, бумеранг вернется! Ты согрешил!»: Селюк – о невызове Дзюбы в сборную России

Футбольный агент Дмитрий Селюк возмущен невызовом в сборную России форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Не имею никакого отношения к Дзюбе и не являлся никогда его агентом. Но если человеку остается всего гол до рекорда, и ты его начинаешь гнобить…

В то же время в сборную вызывается Сергей Песьяков, которому 34 года. Ничего не имею против Песьякова. Он замечательный парень, у него отличная жена. Но она просто дружит с супругой Карпина, и Песьяков всe время в сборной. Хотя тот же Дзюба ему трешку завалил.

А вы на ровном месте говорите ему, что он уже старик, не даете забить последний мяч. Кто такой Карпин, чтобы он решал судьбы игроков? Да, он тренер, бывший футболист. А тут же его коллега по цеху. Это же ненормально.

Валера, бумеранг вернется! Убери гордыню, это грех!», – сказал Селюк.