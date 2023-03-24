Смолов высказался о словах Кокорина про тюрьму

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал слова своего бывшего партнера Александра Кокорина. Тот сказал, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

– Читал ли громкое интервью Александра Кокорина про «нормальных мужчин»? Что думаешь?

– Мне сложно ответить, потому что знаю Сашу давно. И хотя мы сейчас с ним не так часто и близко общаемся, но никому не пожелаю того, что он пережил. Если эта ситуация конкретно его сделала лучше и он так считает, то он имеет право высказаться.

Конечно, чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, так что у меня это чуть-чуть не вяжется. Паша [Мамаев], с которым я общаюсь гораздо больше и ближе, придерживается противоположного мнения. Каждый из них сделал свои выводы.