«Челюсть падала от его фокусов»: экс-директор «Рубина» – о Хвиче

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

– Хвича уходил из «Рубина» не так, как Уремович?

– Хвича с самого начала сказал, что ему надо уезжать. Очень сложная ситуация дома. Поступил по-человечески – предупредил заранее.

– Слуцкий говорил, в Грузии били окна Кварацхелии-старшему, машину спалили.

– Да, все было. Когда сожгли автомобиль, Хвича пришел и честно об этом рассказал.

– Случай с Хвичей, который вспомните спустя десятки лет?

– Первый сбор с «Рубином». Выхожу на тренировку, смотрю на Хвичу и понимаю: вот это игрочище! Быстрый, резкий, супердриблинг. Челюсть падала от его фокусов.

– Люди из «Шахтера» вспоминают: Генрих Мхитарян в те времена был тихий и замкнутый. Сидел на базе. Каким был Хвича у вас?

– Когда он с мячом, это самый счастливый человек на свете! Как ребенок. Обожает играть в футбол. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят.

– Режимистый?

– Да. Но не в этом дело. Его невозможно испортить славой, бабками.