«Низкосракий»: Быстров дал характеристику 18-летнему Пиняеву

Владимир Быстров оценил игру вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.
Он назвал 18-летнего футболиста «низкосраким» и сравнил с Андреем Аршавиным.
– Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина – берет мяч и тащит. Я приходил на «Петровский» и кайфовал.
– А Володьку Быстрова Пиняев не напоминает?
– Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался.
Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, по ходу. Плюс скорость, плюс «низкосракий», как Андрей Сергеевич.
Все дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало.
- Зимой «Локо» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
- После перехода игрок забил 1 гол в 6 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»