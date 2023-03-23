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    «Низкосракий»: Быстров дал характеристику 18-летнему Пиняеву

    Владимир Быстров оценил игру вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

    Он назвал 18-летнего футболиста «низкосраким» и сравнил с Андреем Аршавиным.

    – Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина – берет мяч и тащит. Я приходил на «Петровский» и кайфовал.

    – А Володьку Быстрова Пиняев не напоминает?

    – Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался.

    Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, по ходу. Плюс скорость, плюс «низкосракий», как Андрей Сергеевич.

    Все дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало.

    • Зимой «Локо» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • После перехода игрок забил 1 гол в 6 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +22

      Figo777 2 часа назад

      Быстров в общении, на экране очень неприятный тип! Всегда какое-нибудь г.... скажет. Ставит себя выше других. Так нельзя! Пиняев Сергей - красавчик, лучший, прогресса ему и без травм чтобы все было! Приятно посмотреть на его игру и послушать интервью (не несет всякой дичи, а наоборот очень по-взрослому объясняется)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14510

      playsh 3 часа назад

      У "высокосракова" Быстрова за его рост прозвище в Питере было до Спартака,если кто не знал,довольно звучное - окурок.В самый раз.
      Так,что,не трогай Пиняева,окурок...

      3
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      Рейтинг: +4107

      raritet 3 часа назад

      Да он здесь и сейчас великолепный футболист. Мне кажется в любой команде он будет как бриллиант. Прямо завидно команде , за которую он тащит. И в самом деле, очень похож на Аршавина в молодые годы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18027

      paracetamol 4 часа назад

      От кого бы слышали?

      2
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      Рейтинг: +457

      lipatov32 5 часов назад

      Уровень интеллекта у этого товарища прям на лице написан!!! Иксперт мяч ТВ!))))

      3
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      Рейтинг: +162

      Koni_Best_1 6 часов назад

      Пиняй хороший парень, если глупостями не начнет заниматься и травмы не сожрут, то через 2-3 сезона может спокойно в европе начинать играть

      3
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      Рейтинг: +978

      SLADE2019 > Koni_Best_1 5 часов назад

      Не многовато ли если? А в Европе через 2-3 года вряд ли российские футболисты играть будут, ой вряд ли.

      1
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      Рейтинг: +2519

      serglider > SLADE2019 5 часов назад

      На него МЮ еще с юниоров глаз положил))) Пиняй на стажировку несколько раз в МЮ приезжал, там его много хвалили и еще тогда предрекали большое будущее... Так что если раскроет свой талант, в Европе точно будет играть! Но вот бабцы начали вокруг него кружить, как бы парень не увлекся ими больше чем футболом. Да и в техническом плане нужно много добавлять: скорости, физике, силовой борьбе, удары со стандартов, дальние удары и игре головой.

      1
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      Рейтинг: +101011

      zigbert 7 часов назад

      Были и раньше такие игроки. Тот же Газзаев, запомнился тем что буквально заводил мяч в ворота не обладая хорошим ударом.

      1
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      Рейтинг: +13799

      Алексей З 7 часов назад

      Не вырывайте из контекста.
      Володька рассыпает комплименты Пеняеву, а не ругает.

      4
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      Рейтинг: +22

      Figo777 > Алексей З 2 часа назад

      Только рот у него протух

      2
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      Рейтинг: +639

      эд100 8 часов назад

      щиты то деревянные ставили походу, вот кукуху то и повредил.

      4
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      Рейтинг: +22

      Figo777 > эд100 2 часа назад

      Жара )))))))

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