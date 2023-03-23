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  • «Низкосракий»: Быстров дал характеристику 18-летнему Пиняеву

«Низкосракий»: Быстров дал характеристику 18-летнему Пиняеву

23 марта 2023, 07:41
13

Владимир Быстров оценил игру вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

Он назвал 18-летнего футболиста «низкосраким» и сравнил с Андреем Аршавиным.

– Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина – берет мяч и тащит. Я приходил на «Петровский» и кайфовал.

– А Володьку Быстрова Пиняев не напоминает?

– Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался.

Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, по ходу. Плюс скорость, плюс «низкосракий», как Андрей Сергеевич.

Все дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало.

  • Зимой «Локо» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
  • После перехода игрок забил 1 гол в 6 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Аршавин Андрей Быстров Владимир Пиняев Сергей
Комментарии (13)
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эд100
1679549401
щиты то деревянные ставили походу, вот кукуху то и повредил.
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zigbert
1679553206
Были и раньше такие игроки. Тот же Газзаев, запомнился тем что буквально заводил мяч в ворота не обладая хорошим ударом.
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Koni_Best_1
1679553496
Пиняй хороший парень, если глупостями не начнет заниматься и травмы не сожрут, то через 2-3 сезона может спокойно в европе начинать играть
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lipatov32
1679558538
Уровень интеллекта у этого товарища прям на лице написан!!! Иксперт мяч ТВ!))))
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paracetamol
1679563423
От кого бы слышали?
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raritet
1679564667
Да он здесь и сейчас великолепный футболист. Мне кажется в любой команде он будет как бриллиант. Прямо завидно команде , за которую он тащит. И в самом деле, очень похож на Аршавина в молодые годы.
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Plyash
1679565355
У "высокосракова" Быстрова за его рост прозвище в Питере было до Спартака,если кто не знал,довольно звучное - окурок.В самый раз. Так,что,не трогай Пиняева,окурок...
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Figo777
1679568034
Быстров в общении, на экране очень неприятный тип! Всегда какое-нибудь г.... скажет. Ставит себя выше других. Так нельзя! Пиняев Сергей - красавчик, лучший, прогресса ему и без травм чтобы все было! Приятно посмотреть на его игру и послушать интервью (не несет всякой дичи, а наоборот очень по-взрослому объясняется)
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