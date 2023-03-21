«Я отказался от 10 миллионов»: Буффон назвал главную ошибку в жизни

Каким то бредом попахивает. Хотя ошибался он не много, так что если смотреть с этой точки зрения - самой большой ошибкой, а не самым большим упущением то да.
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал об уходе из «ПСЖ» в 2019 году.
«Игра за «ПСЖ» – лучшее, что случалось в моей карьере. Я играл в мегакоманде: мы были гораздо сильнее, чем все остальные, но вылетели из Лиги чемпионов.
Уход из «ПСЖ» был самой большой ошибкой в моей жизни. Я отказался от 10 миллионов евро», – сказал Буффон.
- Буффон играл за «ПСЖ» с 2018 по 2019-й год.
- Он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.