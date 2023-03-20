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  • «Это будет смертоубийство»: Карпин – об участии России в новом турнире с азиатскими сборными

«Это будет смертоубийство»: Карпин – об участии России в новом турнире с азиатскими сборными

20 марта 2023, 23:59
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от участия команды в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

  • Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

«Есть такое приглашение. Хотел бы я? С одной стороны, да. С другой стороны, это будет происходить в июне. Не понимаю еще, где – с точки зрения логистики.

Там будет жарко. 3 июня у нас чемпионат заканчивается, 9 июня у них там начинается. То есть все футболисты без отпуска.

Плюс – какие там будут поля и на этой жаре. Мы сейчас были в Средней Азии, и там были поля не лучшего качества, мягко говоря. А если будет жара и поля буду совсем сухими – это будет смертоубийство. По мне.

Да, [в РФС] мы разговаривали по этому поводу, но я высказал свою позицию о том, что здесь еще надо крепко подумать.

Взять из отпуска футболистов и вернуть их травмированными – человек семь-восемь... А на этих полях они могут травмироваться легко. Надо думать», – сказал Карпин.

Россия может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это за турнир? Значит ли это, что РФС уходит в Азию?

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Источник: «Фабрика футбола»
Россия. Премьер-лига Азия Россия Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Shrek13107
1679378933
Конечно, куда нам снисходить до простых смертных, лучше будем гордыми но ни за что не сыграем в Азии. "Если мы будем играть в Азиатских соревнованиях, то сразу же всех всухую обыграем, нужно же не только о себе думать, а и о соперниках тоже. Вы знаете, что они после этих поражений могут с собой сделать? Поэтому не будем там играть, побережём психическое здоровье соперников. Лучше подождём лет 10(нам не привыкать), пока нас вернут в Европу, и снова стабильно начнём еле-еле обыгрывать Мальту, Шотландию и им подобные команды. Вот это я понимаю, игры! А Азия - это что такое?"- Карпин. Фу, как тошно слышать причины, почему не надо играть в Азии, температура, жара, совсем ведь зажарятся, бедные наши футболистики... Берите пример с юношеской женск
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Garrincha58
1679380598
ему хочется самому на рыбалку после ЧР, а тут придётся в Азию лететь да ещё страшнова то об....ся и тогда великий стратег из лиги звёзд может стать обыкновенным тренеришкой
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Январь 59
1679381747
Прежде чем начинать играть в футбол, надо крепко подумать. А то чемпионат России, Кубок России, чемпионат мира и Европы, а ещё ни дай Бог Еврокубки?]. А когда тогда ездить на рыбалку, на охоту, а в отпуск на Бали и Канары. Нет уж нет. Сразу раздайте зарплаты и пусть ребята имеют возможность отдохнуть,а пахать на заводах, в шахтах-это участь тех кто раз в две недели ходит на трибуны.
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FanatSerj
1679388738
А то прям вариантов миллион )) Если вопрос стоит играть или в стороне яйки чесать и на остальных смотреть, то лучше уж и по жаре играть, ничего целых 12 дней ТУРНИРИЩА могут и потерпеть ))
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