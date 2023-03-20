«Это будет смертоубийство»: Карпин – об участии России в новом турнире с азиатскими сборными

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от участия команды в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

Его спонсором будет «Газпром».

«Есть такое приглашение. Хотел бы я? С одной стороны, да. С другой стороны, это будет происходить в июне. Не понимаю еще, где – с точки зрения логистики.

Там будет жарко. 3 июня у нас чемпионат заканчивается, 9 июня у них там начинается. То есть все футболисты без отпуска.

Плюс – какие там будут поля и на этой жаре. Мы сейчас были в Средней Азии, и там были поля не лучшего качества, мягко говоря. А если будет жара и поля буду совсем сухими – это будет смертоубийство. По мне.

Да, [в РФС] мы разговаривали по этому поводу, но я высказал свою позицию о том, что здесь еще надо крепко подумать.

Взять из отпуска футболистов и вернуть их травмированными – человек семь-восемь... А на этих полях они могут травмироваться легко. Надо думать», – сказал Карпин.

Россия может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это за турнир? Значит ли это, что РФС уходит в Азию?