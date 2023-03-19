Чалов – о выигранном споре у Генича: «Надеюсь, он придет в майке «Спартака» на фанатку ЦСКА»

Форвард ЦСКА Федор Чалов передал привет Константину Геничу после матча с «Зенитом» (1:0).
- Футболист и комментатор заключили спор на то, что Чалов наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
- Федор забил «Зениту» и выполнил условия пари, выиграв его.
- Теперь Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».
«О, кстати, Костя, привет. Ждем тебя на кубковый игре с «Крыльями». Как это будет? Надеюсь, он придет в майке «Спартака» на фанатку», – сказал Чалов.
Чалов выиграл спор у комментатора Генича – теперь тот придет на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака»
Источник: телеграм-канал РПЛ