Чалов – о выигранном споре у Генича: «Надеюсь, он придет в майке «Спартака» на фанатку ЦСКА»

Форвард ЦСКА Федор Чалов передал привет Константину Геничу после матча с «Зенитом» (1:0).

Футболист и комментатор заключили спор на то, что Чалов наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.

Федор забил «Зениту» и выполнил условия пари, выиграв его.

Теперь Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

«О, кстати, Костя, привет. Ждем тебя на кубковый игре с «Крыльями». Как это будет? Надеюсь, он придет в майке «Спартака» на фанатку», – сказал Чалов.

Чалов выиграл спор у комментатора Генича – теперь тот придет на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака»