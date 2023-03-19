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    Чалов – о выигранном споре у Генича: «Надеюсь, он придет в майке «Спартака» на фанатку ЦСКА»

    Форвард ЦСКА Федор Чалов передал привет Константину Геничу после матча с «Зенитом» (1:0).

    • Футболист и комментатор заключили спор на то, что Чалов наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
    • Федор забил «Зениту» и выполнил условия пари, выиграв его.
    • Теперь Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

    «О, кстати, Костя, привет. Ждем тебя на кубковый игре с «Крыльями». Как это будет? Надеюсь, он придет в майке «Спартака» на фанатку», – сказал Чалов.

    Чалов выиграл спор у комментатора Генича – теперь тот придет на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака»

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    19.03.2023 23:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3235

      fakeid 6 часов назад

      только фанатов не будет из-за fan id, так что генич в относительной безопасности

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