Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Урал» – «Динамо»: стартовые составы на 20-й тур РПЛ

    «Урал» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».
    • Начало – в 14:15 мск.
    • «Урал» занимает 10-е место в таблице РПЛ, «Динамо» – 4-е.

    Урал: Помазун, Гогличидзе, Бегич, Эмерсон, Кулаков, Мишкич, Влут, Бикфалви, Ранджелович, Егорычев, Каштанов.

    Динамо: Лещук, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Даса, Норманн, Гагнидзе, Захарян, Грулeв, Макаров, Тюкавин.

    Новости по теме
    Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Уралом» 2
    РПЛ. «Динамо» победило «Урал» (1:0), который не проигрывал 16 матчей подряд 7
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2023 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      г.Онега 9 часов назад

      пора бы Уралу проиграть))) и так слишком беспроигрышная серия затянулась )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Koni_Best_1 9 часов назад

      Думаю что у Урала нет шансом, Динамо должны выигрывать 3:0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 10 часов назад

      А стоит-ли Дырнаме вообще на поле выходить? Может пусть лучше 3-0 запишут и дело в шляпе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5421

      neim 10 часов назад

      Хороший состав для старта у Динамо ! Главное, что в составе нет бесполезного Нгамале.
      Не уж-то тренер прозрел ? )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar > neim 10 часов назад

      дисквалификация все то навсего

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +970

      SLADE2019 > neim 10 часов назад

      Когда то это должно было случиться. Рискну и поставлю на победу Динамо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1272

      Suvorov51 > SLADE2019 8 часов назад

      Думаю ты правильный ход сделаешь, а в оконцовке все увидим

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11