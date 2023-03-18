«Урал» – «Динамо»: стартовые составы на 20-й тур РПЛ

пора бы Уралу проиграть))) и так слишком беспроигрышная серия затянулась )))
«Урал» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».
- Начало – в 14:15 мск.
- «Урал» занимает 10-е место в таблице РПЛ, «Динамо» – 4-е.
Урал: Помазун, Гогличидзе, Бегич, Эмерсон, Кулаков, Мишкич, Влут, Бикфалви, Ранджелович, Егорычев, Каштанов.
Динамо: Лещук, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Даса, Норманн, Гагнидзе, Захарян, Грулeв, Макаров, Тюкавин.