Головин отреагировал на вызов в сборную России на мартовские матчи

Александр Головин поделился эмоциями в связи с включением в итоговый состав сборной России.

Полузащитника «Монако» вызвали впервые с ноября 2021 года.

Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Конечно, всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнeров по команде, будет возможность со всеми пообщаться.

Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России – это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать всe, что от нас зависит», – сказал Головин.

Разбираем первый за год состав России: больше всего игроков «Спартака», три новичка, Миранчук и Головин приедут