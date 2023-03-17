Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Головин отреагировал на вызов в сборную России на мартовские матчи

    Александр Головин поделился эмоциями в связи с включением в итоговый состав сборной России.

    • Полузащитника «Монако» вызвали впервые с ноября 2021 года.
    • Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

    «Конечно, всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнeров по команде, будет возможность со всеми пообщаться.

    Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России – это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать всe, что от нас зависит», – сказал Головин.

    Разбираем первый за год состав России: больше всего игроков «Спартака», три новичка, Миранчук и Головин приедут

    Новости по теме
    В «Монако» и «Торино» рассказали, отпустят ли Головина и Миранчука в сборную России
    Головин и Миранчук впервые с 2021 года вызваны в сборную России
    Лига 1. «Монако» с Головиным в составе проиграло дома «Реймсу»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2023 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • Читайте нас: 
    11