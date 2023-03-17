Дзюба не попал в итоговый состав сборной России: он забил три мяча «Ростову» Карпина

Тренерский штаб сборной России назвал итоговый состав национальной команды на мартовский сбор.

В состав на попал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба. В 18-м туре он оформил хет-трик в матче против «Ростова» (3:1), который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.