Дзюба не попал в итоговый состав сборной России: он забил три мяча «Ростову» Карпина

Дзюба забил Ростову Карпина. В ответ Карпин забил на Дзюбу в составе сборной.
Тренерский штаб сборной России назвал итоговый состав национальной команды на мартовский сбор.
В состав на попал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба. В 18-м туре он оформил хет-трик в матче против «Ростова» (3:1), который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.
- 23 марта Россия сыграет со сборной Ирана в Тегеране.
- 26 марта национальная команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.