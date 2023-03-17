Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзюба не попал в итоговый состав сборной России: он забил три мяча «Ростову» Карпина

    Тренерский штаб сборной России назвал итоговый состав национальной команды на мартовский сбор.

    В состав на попал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба. В 18-м туре он оформил хет-трик в матче против «Ростова» (3:1), который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

    • 23 марта Россия сыграет со сборной Ирана в Тегеране.
    • 26 марта национальная команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 10
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2023 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +219

      cska1948 3 часа назад

      Дзюба забил Ростову Карпина. В ответ Карпин забил на Дзюбу в составе сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13682

      Алексей З 11 часов назад

      Какая взаимосвязь между хет-триком Ростову и вызовом в сборную ?
      Не стоит искать интригу там где её нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11530

      alex1951 > Алексей З 47 минут назад

      А сам подумай....Один дрочит ,а другой хохочет...Вся ,,интрига,,
      моск включи...такие времена ,такие нравы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7045

      Semenycch 12 часов назад

      Артем, давно этому недотренеру надо по чану настучать! Может быть у него мозгов тогда прибавится, хотя вряд ли!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11530

      alex1951 > Semenycch 49 минут назад

      Вот когда будешь командовать парадом ,тогда хоть всю сборную из дзюбанов собирай,идиот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      eugen-han 13 часов назад

      А с какого это он должен был попасть в итоговый, если его не было даже в расширенном списке!(?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      Ниф-Ниф > eugen-han 13 часов назад

      Прям с языка снял.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1467

      Fialet > eugen-han 12 часов назад

      Просто редакция бросила кость, для очередного срача.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11530

      alex1951 13 часов назад

      Типа бумеранга...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11530

      alex1951 13 часов назад

      Роковая ошибка Дзю.....
      Надо было бестолковкой думать куда и кому забивать!
      Все логично...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz > alex1951 11 часов назад

      Он мог бы и 10 забить тогда,но кто-то ему подсказал,что жизнь на этом выезде не должна закончиться.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11