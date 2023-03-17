Клуб Медиалиги хотел привезти Ибрагимовича, но в итоге снялся с турнира

Хотеть можно и ламбаргини с кучей кеша,них..я не делав
Стало известно о несостоявшемся переезде Златана Ибрагимовича в Россию.
Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что шведа хотел заполучить медийный клуб Hardcore.
В итоге команда снялась с турнира, отказавшись от участия в третьем сезоне МФЛ.
«Hardcore официально минус. Это решение руководства команды, в первую очередь. Они во всеуслышание не заявляли, но у них были пару человек, приезд которых, мягко говоря, удивил бы всех нас.
Например, Златан Ибрагимович. Просто Hardcore – это бренд, который не может позволить себе заявить, что приедет Златан, а он не приедет.
Быть балаболами они не хотят. Был самоотвод с глубоким убеждением, что осенью мы увидим ту заявку, которую они представят в полной красе», – заявил Осипов.