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    Клуб Медиалиги хотел привезти Ибрагимовича, но в итоге снялся с турнира

    Стало известно о несостоявшемся переезде Златана Ибрагимовича в Россию.

    Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что шведа хотел заполучить медийный клуб Hardcore.

    В итоге команда снялась с турнира, отказавшись от участия в третьем сезоне МФЛ.

    «Hardcore официально минус. Это решение руководства команды, в первую очередь. Они во всеуслышание не заявляли, но у них были пару человек, приезд которых, мягко говоря, удивил бы всех нас.

    Например, Златан Ибрагимович. Просто Hardcore – это бренд, который не может позволить себе заявить, что приедет Златан, а он не приедет.

    Быть балаболами они не хотят. Был самоотвод с глубоким убеждением, что осенью мы увидим ту заявку, которую они представят в полной красе», – заявил Осипов.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +872

      3meeeD 47 минут назад

      Хотеть можно и ламбаргини с кучей кеша,них..я не делав

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