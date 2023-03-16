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    «Вы его видели после перерыва?»: Орлов жестко прошелся по Бакаеву

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева за игур в кубковом матче с «Динамо».

    «А правый фланг атаки? Да, Бакаев сравнял счет. А что он сделал полезного для команды после перерыва? Он все время играет спиной к чужим воротам, все время пасует назад. Боится брать на себя ответственность. Или просто не готов на такое. По большому счету не полезный игрок для питерской команды...

    Повторюсь, я во втором тайме не увидел Бакаева. Не создает он остроту в атаке на фланге. Зачем же его так долго держали на поле? А вы видели, как он тяжело дышал? Физически не до конца готов...» – Орлов.

    • «Зенит» проиграл «Динамо» в серии пенальти и вылетел из турнира.
    • Бакаев отличился в первом тайме.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2023 18:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11351

      alp 10 часов назад

      вся команда подсела. не только Бакаев.. Не хватило на мастерстве забить больше голов, а могли.. но, не забили и устали. Семак, традиционно, не угадал и опоздал с заменами. проиграли по делу. жаль только что судья дважды ошибся в нашу пользу. Зениту таких подарков точно не надо.

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      Рейтинг: +1485

      вальтер79 11 часов назад

      какой то треш трансферный в команде твориться киперов нормальных нет нападающих тоже нет зато полузащитников до хера и больше

      0
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      Рейтинг: +344

      dragoff 11 часов назад

      Все-таки не прогадал Спартак с заменой Бакаева на Зиньковского. Отличное решение

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      Рейтинг: +3938

      Ziklop 11 часов назад

      Семак куда смотрел? возможно Бакаев выполнял установку тренера!

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      Рейтинг: +1250

      Suvorov51 12 часов назад

      С Флюгером все понятно, он очень трудно переносит воспитанников Вликого клуба, да что Рукаку что Бакашка не готовы были играть за Спартак, ну слабоваты были, а для помойки подошли сразу и Рукаку да и Бакашка, но что то поло не так и один послал и ушел, а другому нужно уходить из помойки иначе пропадет, ну а Гена как всегда пердит, отрабатывает деньги ПРОМКВАСА

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      Рейтинг: +970

      Krics 13 часов назад

      Это не Месси,ихмо.

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      Рейтинг: +1165

      ПалкоВводецъ (returned) 13 часов назад

      Бакаев не дорос до Зенита. Его уровень максимум Спартак. Гыгыгы

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      Рейтинг: +19127

      Cleaner 14 часов назад

      Гена Орлов, по Бакаеву все вопросы к Семаку. Это тренерские просчеты. И физическая форма игроков, и расположение их на поле.

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      Рейтинг: +922

      Таврида 14 часов назад

      То есть, кривой полузащитник Бакаев забил за Зенит в одном матче больше чем нападающий Орлов за всю карьеру. Ню-ню, Гена, помычи что-нибудь ищё...

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      Рейтинг: +4049

      Kollljan 14 часов назад

      Его не надо было подписывать.

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      Рейтинг: +19127

      Cleaner > Kollljan 14 часов назад

      Подписывали игрока, который пахал два тайма и не уставал. Что с Бакаевым сделал тренер Семак, вот в чем вопрос...(

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      Рейтинг: +344

      dragoff > Cleaner 11 часов назад

      Просто у баки нет мотивации рвать за сенит… Денежки и так капают, а в сердце только ромбик

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