«Вы его видели после перерыва?»: Орлов жестко прошелся по Бакаеву

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева за игур в кубковом матче с «Динамо».

«А правый фланг атаки? Да, Бакаев сравнял счет. А что он сделал полезного для команды после перерыва? Он все время играет спиной к чужим воротам, все время пасует назад. Боится брать на себя ответственность. Или просто не готов на такое. По большому счету не полезный игрок для питерской команды...

Повторюсь, я во втором тайме не увидел Бакаева. Не создает он остроту в атаке на фланге. Зачем же его так долго держали на поле? А вы видели, как он тяжело дышал? Физически не до конца готов...» – Орлов.