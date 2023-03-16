«Локомотив» превращается в «Крылья Чертаново»: агент Миранчука жестко раскритиковал клуб

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нескольких игроков «Локомотива», раскритиковал политику руководства клуба.

«Нагорных долгие годы был членом совета директоров клуба. Еще при Кикнадзе, несмотря на свою должность, Юрий Дмитриевич чаще появлялся на матчах академии и главной команды «Чертаново», чем на матчах «Казанки» и молодежки «Локомотива».

Сейчас мы видим, во что это выливается — клуб «Локомотив», по факту, превращается в клуб «Крылья Чертаново». Массовые переходы игроков из академий определенного клуба — это не стратегия. При таком отношении нарушается вся вертикаль взаимодействия академии «Локо» с главной командой.

Академия «Локомотива» — одна из главных кузниц талантов в нашем футболе. При должном отношении и доверии, выпускники академии могут на долгие годы стать костяком «Локомотива». Учитывая сложную политическую и экономическую ситуацию в стране, ставка на свою молодежь является определяющей задачей.

Но, видимо, «Локомотиву» сейчас проще тратить деньги на игроков других клубов, чем воспитывать своих», – сказал Банатин.