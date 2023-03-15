Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бакаев объяснил, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

Бакаев объяснил, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

15 марта 2023, 23:21
11

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев после кубкового матча с «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти) дал оценку эпизоду с неназначенным пенальти в пользу москвичей во втором тайме.

«Эпизод с Константином Тюкавиным? Я считаю, что в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал. Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде», – сказал Бакаев.

  • Матч в поле судил Евгений Кукуляк из Калуги.
  • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
  • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

Еще по теме:
«Блестящий арбитр»: Слуцкий вступился за Кукуляка 9
Семин прокомментировал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России 3
«Начали плакать и истерить»: Быстров высказался о судействе в матче «Зенит» – «Динамо» 12
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Бакаев Зелимхан Кукуляк Евгений
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нуф-Нуф
1678911985
Дожили. Уже Бакаев судью отмазывает.
Ответить
dinam
1678912224
Клоун
Ответить
R_a_i_n
1678912442
Не, ну прально все. Не было пенки. Это же такой матч... да и Клаудиньо руками показал!
Ответить
anatolich72
1678913838
Да теперь судить нормально будут, зенька вылетел, дорожку некому расчищать.
Ответить
Опорник84
1678914191
С кем поведешься , от того и наберешься.
Ответить
Каратель помойников
1678944154
кабаев туда же, продажный игрочишка с гнилым нутром
Ответить
cska1948
1678947899
Зачем спрашивают мнение заинтересованных лиц? Ведь заранее ЯСНО, что они скажут.
Ответить
Bozigit
1678948566
Кто за язык тянет?) Не давай глупые интервью). Если бы подобный фол был бы со стороны Динамо, с пеной во рту , говорил бы обратное))). За чем позориться.?)
Ответить
NewLife
1678964595
"Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал" Но если сам Клаудиньо, да еще двумя руками показал, то какой тут пенальти ?))) Хорошо, что Спартак избавился от этого придурка.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
Вчера, 10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+