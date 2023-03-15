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    Какой вы футболист?

    Бакаев объяснил, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев после кубкового матча с «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти) дал оценку эпизоду с неназначенным пенальти в пользу москвичей во втором тайме.

    «Эпизод с Константином Тюкавиным? Я считаю, что в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал. Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде», – сказал Бакаев.

    • Матч в поле судил Евгений Кукуляк из Калуги.
    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2023 23:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2125

      Bozigit 3 часа назад

      Кто за язык тянет?) Не давай глупые интервью). Если бы подобный фол был бы со стороны Динамо, с пеной во рту , говорил бы обратное))). За чем позориться.?)

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      Рейтинг: +202

      cska1948 3 часа назад

      Зачем спрашивают мнение заинтересованных лиц? Ведь заранее ЯСНО, что они скажут.

      0
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      Рейтинг: +5245

      Каратель 4 часа назад

      кабаев туда же, продажный игрочишка с гнилым нутром

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      Рейтинг: +3223

      Опорник84 12 часов назад

      С кем поведешься , от того и наберешься.

      0
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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 12 часов назад

      Бакашка, так он не руками бил, а ногой, а руки развел, чтобы все его увидели, а пенальти был и не важно в каком матче вы играете есть правила, но для помойки они не писаны

      2
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      Рейтинг: +3655

      anatolich72 13 часов назад

      Да теперь судить нормально будут, зенька вылетел, дорожку некому расчищать.

      0
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      Рейтинг: +12579

      R_a_i_n 13 часов назад

      Не, ну прально все. Не было пенки. Это же такой матч... да и Клаудиньо руками показал!

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      Рейтинг: +1434

      Fialet > R_a_i_n 13 часов назад

      Клавдинья руками показал - это аргумент.

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      Рейтинг: -10

      dinam 13 часов назад

      Клоун

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      Рейтинг: +415

      Нуф-Нуф 13 часов назад

      Дожили. Уже Бакаев судью отмазывает.

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      Рейтинг: +2277

      alefreddy > Нуф-Нуф 4 часа назад

      бабло отрабатывает на поле не дают лавочнику

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