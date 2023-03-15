Бакаев объяснил, почему Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев после кубкового матча с «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти) дал оценку эпизоду с неназначенным пенальти в пользу москвичей во втором тайме.

«Эпизод с Константином Тюкавиным? Я считаю, что в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал. Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде», – сказал Бакаев.