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    Какой вы футболист?

    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

    Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин высказался об отношениях с экс-партнером Артемом Дзюбой.

    — Какие у тебя отношения с Артемом Дзюбой?

    — Никакие. Может, если встретимся, будем общаться, поприветствуем друг друга, поговорим. Но сейчас не общаемся.

    — У вас же даже драка с ним была.

    — Ну да, была. Но потом все утихло. Были обычные рабочие отношения. Хуже точно ничего не стало. Может, чуть лучше стало.

    • Сейчас Лодыгин в греческом «Панатинаикосе».
    • В «Зените» он был в 2013-2019 годах.
    • Лодыгин провел в РПЛ за «Зенит» 111 матчей, пропустил 96 голов.

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    Источник: Sport24

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    15.03.2023 13:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka 19 часов назад

      Ишь как ! Речь о бывших игроках Зенита , а здесь на ветке от с.в.иноты в глазах рябит . Засунул бы этот ДжТерри свой язык какому-нибудь "гондурасу" по самые "нидерланды" .

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      Рейтинг: +28790

      JTherry 22 часа назад

      обычные отношения двух бом.жей в отставке: встретились, выпили, дали друг другу по морде, разбежались по "углам" просрочку доедать...)

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      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka > JTherry 20 часов назад

      Интересные подробности . Ну понятно - ты третьим был .

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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 22 часа назад

      Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой: "ну да, была". Один из самых красочных рассказов о драках, который я видел!

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