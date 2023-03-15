Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин высказался об отношениях с экс-партнером Артемом Дзюбой.
— Какие у тебя отношения с Артемом Дзюбой?
— Никакие. Может, если встретимся, будем общаться, поприветствуем друг друга, поговорим. Но сейчас не общаемся.
— У вас же даже драка с ним была.
— Ну да, была. Но потом все утихло. Были обычные рабочие отношения. Хуже точно ничего не стало. Может, чуть лучше стало.
- Сейчас Лодыгин в греческом «Панатинаикосе».
- В «Зените» он был в 2013-2019 годах.
- Лодыгин провел в РПЛ за «Зенит» 111 матчей, пропустил 96 голов.
Источник: Sport24