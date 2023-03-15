Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин высказался об отношениях с экс-партнером Артемом Дзюбой.

— Какие у тебя отношения с Артемом Дзюбой?

— Никакие. Может, если встретимся, будем общаться, поприветствуем друг друга, поговорим. Но сейчас не общаемся.

— У вас же даже драка с ним была.

— Ну да, была. Но потом все утихло. Были обычные рабочие отношения. Хуже точно ничего не стало. Может, чуть лучше стало.