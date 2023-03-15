Лига чемпионов. «Интер» сыграл вничью с «Порту» (0:0) и вышел в 1/4 финала

Такую нулевую ничью не назовешь скучной. Моментов было достаточно у обеих команд чтобы размочить счет а в конце матча Порто предпринял настоящий штурм, когда трещали штанги и перекладины у ворот Интера но все же итальянцам удалось удержать заветную ничью.
«Интер» и «Порту» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команды не смогли отличиться. На 97-й минуте красную карточку получил защитник «Порту» Пепе.
«Интер» благодаря победе в первом матче со счетом 1:0 вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Порту (Португалия) – Интер (Италия) – 0:0
Удаления: Пепе, 97 – нет.
Первый матч: 0:1.