Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Лига чемпионов. «Интер» сыграл вничью с «Порту» (0:0) и вышел в 1/4 финала

    «Интер» и «Порту» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Команды не смогли отличиться. На 97-й минуте красную карточку получил защитник «Порту» Пепе.

    «Интер» благодаря победе в первом матче со счетом 1:0 вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Порту (Португалия) – Интер (Италия) – 0:0

    Удаления: Пепе, 97 – нет.

    Первый матч: 0:1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Игрок «Интера» снял трусы с соперника по ходу матча с «Порту»
    «Интер» пожалуется на «Порту» в УЕФА 1
    Стали известны 6 из 8 участников 1/4 финала Лиги чемпионов 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2023 00:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100923

      zigbert 8 часов назад

      Такую нулевую ничью не назовешь скучной. Моментов было достаточно у обеих команд чтобы размочить счет а в конце матча Порто предпринял настоящий штурм, когда трещали штанги и перекладины у ворот Интера но все же итальянцам удалось удержать заветную ничью.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11