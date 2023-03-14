Газзаев: «Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным»

Валерий Газзаев высоко оценил карьеру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Акинфеев попал в топ-50 лучших голкиперов мира за последние 35 лет.

Он занял 47-е место.

Также в рейтинге есть Ринат Дасаев (37-е место).

«Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь – великий вратарь. Плюс посмотрите сколько он выиграл титулов – бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России.

Кроме этого, Игорь патриот и профессионал. Акинфеев – настоящая легенда. С него нужно брать пример остальным футболистов.

А все что говорят и пишут – лишь мнение. Настоящая истина – это результат, а он у Игоря есть.

Не думаю, что кто-то, кроме Яшина, достиг таких же результатов в советском и российском футболе», – сказал Газзаев.