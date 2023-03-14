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Газзаев: «Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным»

14 марта 2023, 17:40
4

Валерий Газзаев высоко оценил карьеру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

  • Акинфеев попал в топ-50 лучших голкиперов мира за последние 35 лет.
  • Он занял 47-е место.
  • Также в рейтинге есть Ринат Дасаев (37-е место).

«Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь – великий вратарь. Плюс посмотрите сколько он выиграл титулов – бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России.

Кроме этого, Игорь патриот и профессионал. Акинфеев – настоящая легенда. С него нужно брать пример остальным футболистов.

А все что говорят и пишут – лишь мнение. Настоящая истина – это результат, а он у Игоря есть.

Не думаю, что кто-то, кроме Яшина, достиг таких же результатов в советском и российском футболе», – сказал Газзаев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акинфеев Игорь Яшин Лев Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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99-й
1678807184
Не стоит забывать рекорд по "сухим" матчам в ЛЧ еще
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Fialet
1678812654
Дасаев был намного сильнее.
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sochi-2013
1679987939
Очень длинный ряд получится. С одного конца другой еле виден будет.
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