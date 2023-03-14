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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Газзаев: «Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным»

    Валерий Газзаев высоко оценил карьеру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    • Акинфеев попал в топ-50 лучших голкиперов мира за последние 35 лет.
    • Он занял 47-е место.
    • Также в рейтинге есть Ринат Дасаев (37-е место).

    «Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь – великий вратарь. Плюс посмотрите сколько он выиграл титулов – бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России.

    Кроме этого, Игорь патриот и профессионал. Акинфеев – настоящая легенда. С него нужно брать пример остальным футболистов.

    А все что говорят и пишут – лишь мнение. Настоящая истина – это результат, а он у Игоря есть.

    Не думаю, что кто-то, кроме Яшина, достиг таких же результатов в советском и российском футболе», – сказал Газзаев.

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    Источник: Sport24

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    14.03.2023 17:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1426

      Fialet 14 марта, 19:50

      Дасаев был намного сильнее.

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      Рейтинг: +749

      99-й 14 марта, 18:19

      Не стоит забывать рекорд по "сухим" матчам в ЛЧ еще

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