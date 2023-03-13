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Кудряшову с прошлого года не платят зарплату в «Антальяспоре»

13 марта 2023, 11:25

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о пятимесячной задолженности по зарплате в турецком клубе.

– Твой контракт действует до лета. Что говорит клуб, когда сам планируешь вернуться?

– В клубе очень сильно сомневаются, что я вернусь.

– А ты?

– Уверен, что вернусь.

– Правильно понимаю, что с «Антальяспором» вопрос практически решен и с тобой не продлят контракт?

– Процентов на 90 мы контракт не продлим, и я покину клуб. Четвертый год там и надеялся на другое отношение к себе.

Говорю не в плане продления контракта, а просто об отношении.

– Для Турции неудивительно, что приезжает игрок, ему отсыпают хорошие премиальные, а потом начинаются проблемы с зарплатой.

– Да, такое есть. Наверное, это больше вопрос к менеджменту клуба, насколько они хорошо умеют управлять финансами и понимают этот бизнес.

– Задолженность по зарплате большая перед тобой?

– Пять месяцев.

– Премиальные платили вовремя?

– Да, премиальные вовремя.

  • 35-летний Кудряшов не играет с 14 января из-за травмы
  • В этом сезоне россиянин провел за «Антальяспор» 14 матчей без голевых действий.

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Источник: «Матч ТВ»
Турция. Суперлига Антальяспор Кудряшов Федор
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