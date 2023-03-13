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    Какой вы футболист?

    Кудряшову с прошлого года не платят зарплату в «Антальяспоре»

    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о пятимесячной задолженности по зарплате в турецком клубе.

    – Твой контракт действует до лета. Что говорит клуб, когда сам планируешь вернуться?

    – В клубе очень сильно сомневаются, что я вернусь.

    – А ты?

    – Уверен, что вернусь.

    – Правильно понимаю, что с «Антальяспором» вопрос практически решен и с тобой не продлят контракт?

    – Процентов на 90 мы контракт не продлим, и я покину клуб. Четвертый год там и надеялся на другое отношение к себе.

    Говорю не в плане продления контракта, а просто об отношении.

    – Для Турции неудивительно, что приезжает игрок, ему отсыпают хорошие премиальные, а потом начинаются проблемы с зарплатой.

    – Да, такое есть. Наверное, это больше вопрос к менеджменту клуба, насколько они хорошо умеют управлять финансами и понимают этот бизнес.

    – Задолженность по зарплате большая перед тобой?

    – Пять месяцев.

    – Премиальные платили вовремя?

    – Да, премиальные вовремя.

    • 35-летний Кудряшов не играет с 14 января из-за травмы
    • В этом сезоне россиянин провел за «Антальяспор» 14 матчей без голевых действий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2023 11:25
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