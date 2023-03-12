Директор «Черноморца» считает, что Зырянов будет тренировать сборную России

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался о тренерских перспективах Константина Зырянова, который в команде с осени.

– Валерий Карпин был при вас в «Армавире», а сейчас дорос до сборной России.

– Думаю, Зырянов тоже в будущем будет тренировать сборную России. Он не менее профессиональный специалист, чем Карпин. Моложе и такой же амбициозный.

«Черноморец» с отрывом лидирует в своей группе Второй лиги.

Зырянов-игрок брал со сборной России бронзу Евро-2008.

С «Зенитом» Зырянов выиграл Кубок УЕФА.

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