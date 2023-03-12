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    Какой вы футболист?

    Директор «Черноморца» считает, что Зырянов будет тренировать сборную России

    Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался о тренерских перспективах Константина Зырянова, который в команде с осени.

    Валерий Карпин был при вас в «Армавире», а сейчас дорос до сборной России.

    – Думаю, Зырянов тоже в будущем будет тренировать сборную России. Он не менее профессиональный специалист, чем Карпин. Моложе и такой же амбициозный.

    • «Черноморец» с отрывом лидирует в своей группе Второй лиги.
    • Зырянов-игрок брал со сборной России бронзу Евро-2008.
    • С «Зенитом» Зырянов выиграл Кубок УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    12.03.2023 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +346

      crf575757 12 марта, 18:27

      Какая глупость! Давай сразу Зырянова в Президенты! А директора Черноморца Председателем ГАЗПРОМА за такую прозорливость!

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