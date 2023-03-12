Директор «Черноморца» считает, что Зырянов будет тренировать сборную России

Какая глупость! Давай сразу Зырянова в Президенты! А директора Черноморца Председателем ГАЗПРОМА за такую прозорливость!
Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался о тренерских перспективах Константина Зырянова, который в команде с осени.
– Валерий Карпин был при вас в «Армавире», а сейчас дорос до сборной России.
– Думаю, Зырянов тоже в будущем будет тренировать сборную России. Он не менее профессиональный специалист, чем Карпин. Моложе и такой же амбициозный.
- «Черноморец» с отрывом лидирует в своей группе Второй лиги.
- Зырянов-игрок брал со сборной России бронзу Евро-2008.
- С «Зенитом» Зырянов выиграл Кубок УЕФА.
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