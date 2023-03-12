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    «Зенит» – «Химки»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ

    «Зенит» и «Химки» назвали стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.

    • Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 12 марта..
    • Начало – в 14:00 по московскому времени.

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    Зенит: Кержаков, Сантос, Родригао, Ренан, Караваев, Кузяев, Барриос, Вендел, Мостовой, Малком, Кассьерра.

    Химки: Гудиев, Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Гильерме, Бикел.

    Судья: Артур Федоров (Россия)

    • Матчей в сезоне: 8
    • Желтые карточки: 44 (5,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0

    Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Вендел и Резиуан Мирзов.

    Коэффициенты:

    • Победа «Зенита» – 1.08
    • Ничья – 12.00
    • Победа «Химок» – 30.00

    Прогноз на матч: 1-й тайм: победа Зенита с форой (-1)

    Где смотреть матч Зенит – Химки

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    12.03.2023 13:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +629

      Номэд 12 марта, 15:33

      Педикулёзные могут с гордостью заявить, что в стартовом составе ВСЕГО ПЯТЬ легионеров!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 12 марта, 14:19

      А Юран сейчас сидит с бутылочкой пива перед телеком и поглаживая себя по животу, и мурлыча как Барсик, размышляет: "Нет, без меня Химки повторить подвиг не смогут, для этого нужен я, Юран!" )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 12 марта, 14:08

      А что, а вдруг ?!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11402

      "supermax" 12 марта, 14:00

      а судья в чьем составе? хотя.....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > "supermax" 12 марта, 14:07

      "Этот судья - того кого надо судья" ))

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 12 марта, 13:07

      Надо разносить эту халабуду!

      1
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