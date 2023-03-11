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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи»: Егоров – о Зареме

    Бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров отреагировал на перепалку Ольги Смородской и Заремы Салиховой.

    • Экс-президент «Локомотива» назвала Зарему «эскортницей».
    • Супруга Леонида Федуна пригрозила Смородской судом.

    «Смородская называет Зарему эскортницей, которая не должна рассуждать о футболе. Что ж, три вывода:

    1. Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи.

    2. Даже эскортница может руководить клубом лучше, чем светлоликие, дипломированные управленцы.

    Ведь давайте оперировать фактами: Каттани, Абаскаль и половина «Спартака» в сборной России – это результат непродолжительного правления Заремы. Стыдно признаться, но фактически это так.

    3. Стыдно еще признаться, но «эскортница», рассуждая о проблемах футбола в России, имеет куда более крепкие яйца, чем 99 процентов либо продавших свою честь, либо засунувших голову в песок, важных мужиков.

    Картина, в общем, печальная», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    11.03.2023 15:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 3 часа назад

      Егоров врет, как дышит. Впрочем, как любой красно-белый журналист. Зарема никогда не правила в Спартаке, только портила атмосферу в клубе. Из-за нее нервничал Федун и в итоге по собственному желанию уходили приличные тренеры. Передергивает Егоров, как ест. Впрочем, как и любой красно-белый журналист. Смородская не называет Салихову эксортницей в настоящем. А в прошлом это факт, который легко гуглится в том числе и по соответствующим фотографиям, которые даже красно-белой секте так и не удалось везде стереть. Конечно, это было с ней давно, и с тех пор она прошла серьезный жизненный путь, стала матерью семейства. Но увы, с некоторых пор ее поведение в СМИ не дает возможности забыть ее прошлое. Поэтому Смородская имела полное право вспомнить о

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > Вомбат 3 часа назад

      нем.

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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 14 марта, 15:20

      резко но все по делу

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 11 марта, 20:15

      "Ведь давайте оперировать фактами: Каттани, Абаскаль и половина «Спартака» в сборной России – это результат непродолжительного правления Заремы. Стыдно признаться, но фактически это так." - Багаж Зарембы. Ржунимагу.

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      Рейтинг: +18179

      житель СПб 11 марта, 18:44

      Тут и не возразишь...

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 11 марта, 18:01

      Федуну рога уже спили штоле ? Там же половина детей не от него.

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > кaстрюлька 11 марта, 18:56

      свечку держал.

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > апоголлл 11 марта, 18:58

      накуя кукушкам свечи ?

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      Рейтинг: +2280

      kvm 11 марта, 17:11

      эскортница с яйцами родила 4-х...

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 11 марта, 15:56

      БРАВО !!!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 15:41

      Где баба, там рынок; где две, там базар!!!! Гыгыгы

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 15:58

      Где ты - там вонь и грязь и сквозь это воющее гыгыканье (((

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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 16:02

      Ну тебе ли не знать, с палкой в жопе

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      Рейтинг: +1444

      moskowcity-petrv > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 16:11

      Где зенит,там нашест

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      Рейтинг: +911

      Rabinovi_ch 11 марта, 15:39

      Ого, от Федуна 4 родила?
      Молодец так-то...

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Rabinovi_ch 11 марта, 20:13

      А херли ей ещё делать, работать не надо, денег и так немерено. Да и отказать не может, вдруг другую найдёт.

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