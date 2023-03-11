«Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи»: Егоров – о Зареме

Бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров отреагировал на перепалку Ольги Смородской и Заремы Салиховой.

Экс-президент «Локомотива» назвала Зарему «эскортницей».

Супруга Леонида Федуна пригрозила Смородской судом.

«Смородская называет Зарему эскортницей, которая не должна рассуждать о футболе. Что ж, три вывода:

1. Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи.

2. Даже эскортница может руководить клубом лучше, чем светлоликие, дипломированные управленцы.

Ведь давайте оперировать фактами: Каттани, Абаскаль и половина «Спартака» в сборной России – это результат непродолжительного правления Заремы. Стыдно признаться, но фактически это так.

3. Стыдно еще признаться, но «эскортница», рассуждая о проблемах футбола в России, имеет куда более крепкие яйца, чем 99 процентов либо продавших свою честь, либо засунувших голову в песок, важных мужиков.

Картина, в общем, печальная», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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