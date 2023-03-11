«Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи»: Егоров – о Зареме

Егоров врет, как дышит. Впрочем, как любой красно-белый журналист. Зарема никогда не правила в Спартаке, только портила атмосферу в клубе. Из-за нее нервничал Федун и в итоге по собственному желанию уходили приличные тренеры. Передергивает Егоров, как ест. Впрочем, как и любой красно-белый журналист. Смородская не называет Салихову эксортницей в настоящем. А в прошлом это факт, который легко гуглится в том числе и по соответствующим фотографиям, которые даже красно-белой секте так и не удалось везде стереть. Конечно, это было с ней давно, и с тех пор она прошла серьезный жизненный путь, стала матерью семейства. Но увы, с некоторых пор ее поведение в СМИ не дает возможности забыть ее прошлое. Поэтому Смородская имела полное право вспомнить о
Бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров отреагировал на перепалку Ольги Смородской и Заремы Салиховой.
- Экс-президент «Локомотива» назвала Зарему «эскортницей».
- Супруга Леонида Федуна пригрозила Смородской судом.
«Смородская называет Зарему эскортницей, которая не должна рассуждать о футболе. Что ж, три вывода:
1. Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи.
2. Даже эскортница может руководить клубом лучше, чем светлоликие, дипломированные управленцы.
Ведь давайте оперировать фактами: Каттани, Абаскаль и половина «Спартака» в сборной России – это результат непродолжительного правления Заремы. Стыдно признаться, но фактически это так.
3. Стыдно еще признаться, но «эскортница», рассуждая о проблемах футбола в России, имеет куда более крепкие яйца, чем 99 процентов либо продавших свою честь, либо засунувших голову в песок, важных мужиков.
Картина, в общем, печальная», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
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