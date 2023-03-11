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  • «Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи»: Егоров – о Зареме

«Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи»: Егоров – о Зареме

11 марта 2023, 15:15
11

Бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров отреагировал на перепалку Ольги Смородской и Заремы Салиховой.

  • Экс-президент «Локомотива» назвала Зарему «эскортницей».
  • Супруга Леонида Федуна пригрозила Смородской судом.

«Смородская называет Зарему эскортницей, которая не должна рассуждать о футболе. Что ж, три вывода:

1. Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи.

2. Даже эскортница может руководить клубом лучше, чем светлоликие, дипломированные управленцы.

Ведь давайте оперировать фактами: Каттани, Абаскаль и половина «Спартака» в сборной России – это результат непродолжительного правления Заремы. Стыдно признаться, но фактически это так.

3. Стыдно еще признаться, но «эскортница», рассуждая о проблемах футбола в России, имеет куда более крепкие яйца, чем 99 процентов либо продавших свою честь, либо засунувших голову в песок, важных мужиков.

Картина, в общем, печальная», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Смородская Ольга Салихова Зарема
Комментарии (11)
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Rabinovi_ch
1678538375
Ого, от Федуна 4 родила? Молодец так-то...
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VVM1964
1678539417
БРАВО !!!
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kvm
1678543876
эскортница с яйцами родила 4-х...
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житель СПб
1678549456
Тут и не возразишь...
Ответить
Fialet
1678554927
"Ведь давайте оперировать фактами: Каттани, Абаскаль и половина «Спартака» в сборной России – это результат непродолжительного правления Заремы. Стыдно признаться, но фактически это так." - Багаж Зарембы. Ржунимагу.
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alefreddy
1678796450
резко но все по делу
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Вомбат
1678898623
Егоров врет, как дышит. Впрочем, как любой красно-белый журналист. Зарема никогда не правила в Спартаке, только портила атмосферу в клубе. Из-за нее нервничал Федун и в итоге по собственному желанию уходили приличные тренеры. Передергивает Егоров, как ест. Впрочем, как и любой красно-белый журналист. Смородская не называет Салихову эксортницей в настоящем. А в прошлом это факт, который легко гуглится в том числе и по соответствующим фотографиям, которые даже красно-белой секте так и не удалось везде стереть. Конечно, это было с ней давно, и с тех пор она прошла серьезный жизненный путь, стала матерью семейства. Но увы, с некоторых пор ее поведение в СМИ не дает возможности забыть ее прошлое. Поэтому Смородская имела полное право вспомнить о
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