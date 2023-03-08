«Ювентус» выкупил Кена у «Эвертона» за 28 миллионов

Нападающий Мойзе Кен стал полноценным игроком «Ювентуса».

По информации журналиста Ромео Агрести, туринский клуб активировал опцию выкупа 23-летнего форварда у «Эвертона» за 28 миллионов евро.

«Ювентус» арендовал Кена в 2021 году.

Кен забил 5 голов в 23 матчах сезона Серии А.

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