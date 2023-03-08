«Ювентус» выкупил Кена у «Эвертона» за 28 миллионов

Ну, припоцанное руководство, как пить дать!
Когда пацан реально играл на уровне и забивал, они его нагнали пассажирам.
Теперь, когда он , что на поле, что в запасе - разница невелика, они его покупают. Блин. я фигею...
Нападающий Мойзе Кен стал полноценным игроком «Ювентуса».
По информации журналиста Ромео Агрести, туринский клуб активировал опцию выкупа 23-летнего форварда у «Эвертона» за 28 миллионов евро.
- «Ювентус» арендовал Кена в 2021 году.
- Кен забил 5 голов в 23 матчах сезона Серии А.
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