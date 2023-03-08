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    Какой вы футболист?

    «Ювентус» выкупил Кена у «Эвертона» за 28 миллионов

    Нападающий Мойзе Кен стал полноценным игроком «Ювентуса».

    По информации журналиста Ромео Агрести, туринский клуб активировал опцию выкупа 23-летнего форварда у «Эвертона» за 28 миллионов евро.

    • «Ювентус» арендовал Кена в 2021 году.
    • Кен забил 5 голов в 23 матчах сезона Серии А.

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    Источник: твиттер Ромео Агрести

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    08.03.2023 00:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +130

      Not angry fan 8 марта, 21:22

      Ну, припоцанное руководство, как пить дать!
      Когда пацан реально играл на уровне и забивал, они его нагнали пассажирам.
      Теперь, когда он , что на поле, что в запасе - разница невелика, они его покупают. Блин. я фигею...

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 8 марта, 11:41

      А нужен ли он Ювентусу? Ничего выдающегося он там не показывает.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > zigbert 8 марта, 17:02

      Как это не показывает, а удаление через 41 секунду?... )))

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      Рейтинг: +100913

      zigbert > DOCTOR PENALTY 8 марта, 17:19

      В этом плане наглядно показал что борцовскими приемами Кен владеет умело.

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      Рейтинг: +1529

      zarsm 8 марта, 01:38

      Мдауж, я думал что после его выходки с Ромой, его ссаными тряпками с Юве попрут

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