Зиньковский рассказал о последнем телефонном разговоре с Лариным, который находится в тюрьме

За что сидит? Воспитанники Чертанова все деньги вернули учередителям школы, при этом он деньги тратил не на личные нужды, а на воспитанников и футбольную школу. За время его руководства было выпущено достаточно перпективных молодых игроков которые сегодня играют в РПЛ, а его посадили как гопника из подворотни.
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о состоянии экс-директора «Чертаново» Николая Ларина, который находится в тюрьме по делу о мошенничестве.
- Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
- Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.
- Зиньковский – воспитанник «Чертаново».
«Связь с Лариным есть. Его недавно перевозили из Москвы: сейчас вернули, может читать наши письма и отвечать. Недавно говорил с ним по телефону минут пять. Он сказал, что там, куда его перевозили, условия были хуже.
Но сейчас он вернулся, успел к кубковому матчу «Крыльев». И матч «Спартака» тоже посмотрел.
Николай Юрьевич не унывает, да и мы ему на даeм этого делать. В Москве он себя получше чувствует. Он уже освоился, если можно так сказать», — сказал Зиньковский.
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