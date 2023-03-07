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    Какой вы футболист?

    Зиньковский рассказал о последнем телефонном разговоре с Лариным, который находится в тюрьме

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о состоянии экс-директора «Чертаново» Николая Ларина, который находится в тюрьме по делу о мошенничестве.

    • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.
    • Зиньковский – воспитанник «Чертаново».

    «Связь с Лариным есть. Его недавно перевозили из Москвы: сейчас вернули, может читать наши письма и отвечать. Недавно говорил с ним по телефону минут пять. Он сказал, что там, куда его перевозили, условия были хуже.

    Но сейчас он вернулся, успел к кубковому матчу «Крыльев». И матч «Спартака» тоже посмотрел.

    Николай Юрьевич не унывает, да и мы ему на даeм этого делать. В Москве он себя получше чувствует. Он уже освоился, если можно так сказать», — сказал Зиньковский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2023 12:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 17:35

      За что сидит? Воспитанники Чертанова все деньги вернули учередителям школы, при этом он деньги тратил не на личные нужды, а на воспитанников и футбольную школу. За время его руководства было выпущено достаточно перпективных молодых игроков которые сегодня играют в РПЛ, а его посадили как гопника из подворотни.

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      Рейтинг: +448

      gennadiy 7 марта, 13:58

      Здоровья ему удачи и терпения...

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 7 марта, 13:23

      А где он сидит? В Зеленограде наверно, это единственная зона в Москве

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