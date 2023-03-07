Зиньковский рассказал о последнем телефонном разговоре с Лариным, который находится в тюрьме

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о состоянии экс-директора «Чертаново» Николая Ларина, который находится в тюрьме по делу о мошенничестве.

Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.

По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.

Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

Зиньковский – воспитанник «Чертаново».

«Связь с Лариным есть. Его недавно перевозили из Москвы: сейчас вернули, может читать наши письма и отвечать. Недавно говорил с ним по телефону минут пять. Он сказал, что там, куда его перевозили, условия были хуже.

Но сейчас он вернулся, успел к кубковому матчу «Крыльев». И матч «Спартака» тоже посмотрел.

Николай Юрьевич не унывает, да и мы ему на даeм этого делать. В Москве он себя получше чувствует. Он уже освоился, если можно так сказать», — сказал Зиньковский.

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