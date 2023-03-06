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    Первая лига. «Рубин» победил «Кубань» (2:1) и поднялся на второе место. После ухода Слуцкого казанцы только побеждают

    «Рубин» победил «Кубань» (2:1) на выезде в матче 21-го тура Первой лиги.

    Казанский клуб поднял на второе место в турнирной таблице, опередив «Аланию».

    После отставки главного тренера Леонида Слуцкого казанцы под руководством Юрия Уткульбаева одержали три победы подряд.

    Россия. Первая лига. 21-й тур

    Кубань (Краснодар) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зотов, 42; 1:1 – Абдоков, 45; 1:2 – Грицаенко, 50.

    Календарь Первой лиги

    Турнирная таблица Первой лиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2023 19:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67524

      portero 6 марта, 22:12

      Слуцкер оказывается и не совсем тренер....

      1
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > portero 6 марта, 23:32

      Так это давно понятно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -162

      diamondfan 6 марта, 21:32

      Слуцкого в Спартак!

      2
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      Рейтинг: +10

      yuthgftyyt 6 марта, 19:57

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

      0
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      Рейтинг: +767

      Болотоход 6 марта, 19:41

      Леня физрук просто че там говорить.

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