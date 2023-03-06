Первая лига. «Рубин» победил «Кубань» (2:1) и поднялся на второе место. После ухода Слуцкого казанцы только побеждают

«Рубин» победил «Кубань» (2:1) на выезде в матче 21-го тура Первой лиги.

Казанский клуб поднял на второе место в турнирной таблице, опередив «Аланию».

После отставки главного тренера Леонида Слуцкого казанцы под руководством Юрия Уткульбаева одержали три победы подряд.

Россия. Первая лига. 21-й тур

Кубань (Краснодар) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Зотов, 42; 1:1 – Абдоков, 45; 1:2 – Грицаенко, 50.

Календарь Первой лиги

Турнирная таблица Первой лиги

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!