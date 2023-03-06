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  • Первая лига. «Рубин» победил «Кубань» (2:1) и поднялся на второе место. После ухода Слуцкого казанцы только побеждают

Первая лига. «Рубин» победил «Кубань» (2:1) и поднялся на второе место. После ухода Слуцкого казанцы только побеждают

6 марта 2023, 19:28
5

«Рубин» победил «Кубань» (2:1) на выезде в матче 21-го тура Первой лиги.

Казанский клуб поднял на второе место в турнирной таблице, опередив «Аланию».

После отставки главного тренера Леонида Слуцкого казанцы под руководством Юрия Уткульбаева одержали три победы подряд.

Россия. Первая лига. 21-й тур

Кубань (Краснодар) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Зотов, 42; 1:1 – Абдоков, 45; 1:2 – Грицаенко, 50.

Календарь Первой лиги

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Рубин Кубань
Комментарии (5)
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yuthgftyyt
1678121849
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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diamondfan
1678127551
Слуцкого в Спартак!
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portero
1678129942
Слуцкер оказывается и не совсем тренер....
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Plyash
1679081583
Слуцкеришка - тренеришка,как сказал бы Дзюбинишка...
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