Первая лига. «Рубин» победил «Кубань» (2:1) и поднялся на второе место. После ухода Слуцкого казанцы только побеждают

Слуцкер оказывается и не совсем тренер....
«Рубин» победил «Кубань» (2:1) на выезде в матче 21-го тура Первой лиги.
Казанский клуб поднял на второе место в турнирной таблице, опередив «Аланию».
После отставки главного тренера Леонида Слуцкого казанцы под руководством Юрия Уткульбаева одержали три победы подряд.
Россия. Первая лига. 21-й тур
Кубань (Краснодар) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Зотов, 42; 1:1 – Абдоков, 45; 1:2 – Грицаенко, 50.
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