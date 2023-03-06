Клуб Гаджиева и Алексича должен выйти в РПЛ в следующем году

Глава Дагестана Сергей Меликов следит за выступлением махачкалинского «Динамо». В этом году в команде выросли зарплаты.

Перед клубом в сезоне-2023/24 будет поставлена задача выйти в РПЛ.

Махачкалинцы идут в Первой лиге 11-ми.

Команду тренирует экс-игрок «Амкара» Горан Алексич. Президент – Гаджи Гаджиев. Спортивный директор – Руслан Агаларов.

В Дагестане не было команды РПЛ с сезона-2018/19, когда из высшего дивизиона вылетел «Анжи».

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