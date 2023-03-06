Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Клуб Гаджиева и Алексича должен выйти в РПЛ в следующем году

    Глава Дагестана Сергей Меликов следит за выступлением махачкалинского «Динамо». В этом году в команде выросли зарплаты.

    Перед клубом в сезоне-2023/24 будет поставлена задача выйти в РПЛ.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США 14
    Семак объяснил выбор Васютина на матч с «Динамо»
    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 6 марта, 12:40

      Ни хрена они не выйдут.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1920

      lek! > Ниф-Ниф 6 марта, 15:10

      Поживем увидим

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф > lek! 6 марта, 19:43

      Они по очкам к зоне вылета ближе чем к стыкам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1920

      lek! > Ниф-Ниф 7 марта, 10:50

      Ведь задача на след год говорится , может состав укрепят и получится . Как говориться мечтать не вредно , а Я им этого желаю.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11