Экс-игрок «Спартака»: «В Турции люди живут, а в России – выживают

Бывший нападающий «Спартака» Владислав Кормишин сравнил уровень жизни в России и Турции.

«Главное впечатление от Турции? Стамбул – великолепный город для жизни, один из лучших. Остальную страну я видел только на сборах, поэтому оценить в полной мере не могу.

От Турции остались исключительно приятные впечатления. Люди там каждый вечер сидят в кафе, ужинают, расслабляются, общаются.

Там люди живут, а у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный», – сказал Кормишин.

Футболист был в «Спартаке» с 2013 по 2015 год.

Позднее он выступал за турецкие клубы «Модафен» и «Баткен».

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