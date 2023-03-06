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  • Экс-игрок «Спартака»: «В Турции люди живут, а в России – выживают

Экс-игрок «Спартака»: «В Турции люди живут, а в России – выживают

6 марта 2023, 10:17
19

Бывший нападающий «Спартака» Владислав Кормишин сравнил уровень жизни в России и Турции.

«Главное впечатление от Турции? Стамбул – великолепный город для жизни, один из лучших. Остальную страну я видел только на сборах, поэтому оценить в полной мере не могу.

От Турции остались исключительно приятные впечатления. Люди там каждый вечер сидят в кафе, ужинают, расслабляются, общаются.

Там люди живут, а у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный», – сказал Кормишин.

  • Футболист был в «Спартаке» с 2013 по 2015 год.
  • Позднее он выступал за турецкие клубы «Модафен» и «Баткен».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Кормишин Владислав
Комментарии (19)
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AlexanderFCSM
1678087509
Его в Москве с базы чтоль не выпускали? у нас тоже все прекрасно живут)
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oyabun
1678088541
Как ни горько, но соглашусь с ним.
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Artemka444
1678088728
Ересь несет!!!
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Давид59
1678088791
А чё? Мы тоже не голодаем. И батареи тёплые. Чего это он? Не патриотично!
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Napaleon Banapart
1678090142
И это он сравнил только Москву и Стамбул. ))
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paracetamol
1678094535
Контраст с Россией бешеный, инфляция 200%. У этого поросенка один критерий - сидеть в кафе и нихрена не делать! Нехай Эрдоган за них крутится или кто еще...
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lek!
1678094866
Ребята Я понимаю вы все патриоты , но нужно смотреть правде в глаза . На данном этапе он прав на все 100%. Но есть одно но , что с чем он сравнивает ? Если Москва - Стамбул , климат разный в ТУрции по теплее будет , по этому туда и тянет.
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Ниф-Ниф
1678095355
Это вражеский голос!
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FanatSerj
1678109534
Эммм аж стыдно стало перед Москвой )))) в том же Ростове в субботу вечером в хорошем ресторане мест свободных не найти все полные, люди кушают, общаются, расслабляются )) С учетом что Ростов на 3-м место по количеству ресторанов в стране после Москвы и Питера. С Сочи только вернулся с Розы Хутора только за эти праздники там пару миллионов отдохнуло в горах, хотя цены 5 рублей за скипас и это никого не останавливает, опять же в бар Хартс там зашли в среду, мест свободных не было на барной стойке только посидели. А на четверг уже столик бронировали заранее.
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ДЖУZ
1678117542
Опять тупое быдло на этой ветке хочет сказать что мы живём лучше всех))) тупое быдло
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