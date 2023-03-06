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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-игрок «Спартака»: «В Турции люди живут, а в России – выживают

    Бывший нападающий «Спартака» Владислав Кормишин сравнил уровень жизни в России и Турции.

    «Главное впечатление от Турции? Стамбул – великолепный город для жизни, один из лучших. Остальную страну я видел только на сборах, поэтому оценить в полной мере не могу.

    От Турции остались исключительно приятные впечатления. Люди там каждый вечер сидят в кафе, ужинают, расслабляются, общаются.

    Там люди живут, а у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный», – сказал Кормишин.

    • Футболист был в «Спартаке» с 2013 по 2015 год.
    • Позднее он выступал за турецкие клубы «Модафен» и «Баткен».

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2023 10:17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 6 марта, 18:45

      Опять тупое быдло на этой ветке хочет сказать что мы живём лучше всех))) тупое быдло

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 6 марта, 16:32

      Эммм аж стыдно стало перед Москвой )))) в том же Ростове в субботу вечером в хорошем ресторане мест свободных не найти все полные, люди кушают, общаются, расслабляются )) С учетом что Ростов на 3-м место по количеству ресторанов в стране после Москвы и Питера.
      С Сочи только вернулся с Розы Хутора только за эти праздники там пару миллионов отдохнуло в горах, хотя цены 5 рублей за скипас и это никого не останавливает, опять же в бар Хартс там зашли в среду, мест свободных не было на барной стойке только посидели. А на четверг уже столик бронировали заранее.

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      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 6 марта, 12:35

      Это вражеский голос!

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      Рейтинг: +1920

      lek! 6 марта, 12:27

      Ребята Я понимаю вы все патриоты , но нужно смотреть правде в глаза . На данном этапе он прав на все 100%. Но есть одно но , что с чем он сравнивает ?
      Если Москва - Стамбул , климат разный в ТУрции по теплее будет , по этому туда и тянет.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 12:22

      Контраст с Россией бешеный, инфляция 200%. У этого поросенка один критерий - сидеть в кафе и нихрена не делать! Нехай Эрдоган за них крутится или кто еще...

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      Рейтинг: +3603

      anatolich72 6 марта, 11:40

      А он где играл то, не припомню. Могли написать цска, Зенит, Ростов.

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      Рейтинг: +948

      AЛЕКС73 > anatolich72 6 марта, 13:19

      а где только не играл ,почти двадцать клубов за карьеру,за Спартак ноль игр))))

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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM 6 марта, 11:35

      сравнил Стамбул со всей Россией, красавец.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > FCSpartakM 6 марта, 11:37

      Я думаю, что он сравнил Стамбул с Москвой, ибо если бы он мог сравнивать с остальной Россией, он был бы в тихом ужасе)

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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > AtticusFinch 6 марта, 12:03

      Именно Москва -город,где все есть и уровень жизни высокий. Я уверен, что никакой Стамбул даже рядом не стоял

      1
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > FCSpartakM 6 марта, 12:08

      Все есть, но не для всех)) Конечно , по уровню иммигрантов , слоняющимся толпами по улицам, беспределу на дорогах и т.д. и т.п. - Стамбул и рядом не стоял)

      0
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 6 марта, 11:09

      И это он сравнил только Москву и Стамбул. ))

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 6 марта, 10:46

      А чё? Мы тоже не голодаем. И батареи тёплые. Чего это он? Не патриотично!

      5
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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 6 марта, 10:45

      Ересь несет!!!

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Artemka444 6 марта, 11:18

      Включи телек и слушай не ересь, а проповедь от Соловьева ))) А этого еретика - сжечь на костре !!! )))

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