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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Футболист «Ювентуса» получил красную карточку через 40 секунд после выхода на замену

    «Ювентус» на выезде проиграл «Роме» (0:1) в 25-м туре Серии А.

    Туринцы завершали матч вдесятером – на 90-й минуте с поля удалили Мойзе Кена.

    23-летний нападающий «Ювентуса» провел на поле около 40 секунд – он вышел на замену и практически сразу же получил красную карточку.

    Кен боролся на левом фланге с Джанлукой Манчини. Защитник «Ромы» повалил соперника и держал за футболку.

    Это разозлило форварда, который сильно пнул оппонента по ноге.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2023 07:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 6 марта, 18:27

      Сильно пнул, автор смотрел матч то??
      Там актёрская игра Бускетса!!!!

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      Рейтинг: +130

      Not angry fan 6 марта, 14:27

      В который раз провокаторы оказываются в выигрыше...

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