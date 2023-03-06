Футболист «Ювентуса» получил красную карточку через 40 секунд после выхода на замену

«Ювентус» на выезде проиграл «Роме» (0:1) в 25-м туре Серии А.
Туринцы завершали матч вдесятером – на 90-й минуте с поля удалили Мойзе Кена.
23-летний нападающий «Ювентуса» провел на поле около 40 секунд – он вышел на замену и практически сразу же получил красную карточку.
Кен боролся на левом фланге с Джанлукой Манчини. Защитник «Ромы» повалил соперника и держал за футболку.
Это разозлило форварда, который сильно пнул оппонента по ноге.
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Источник: «Бомбардир»